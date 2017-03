Mihhail Korb: kui riik kolib maale, tahavad seda teha ka elanikud

Mullu töötas keskvalitsuse sektoris ligikaudu 55 000 inimest, neist 45 protsenti Tallinnas. Regionaalpoliitika eesmärke arvestades on võimalik seda kontsentratsiooni vähendada. Protsentuaalselt kõige suurem on keskvalitsuse töötajate osakaal tööealisest elanikkonnast Tartumaal – umbes 11 protsenti –, kuna Tartus asuvad suured asutused, mh ülikool koos allasutustega. Kõige väiksem osakaal on aga Valgas – 2,3 protsenti.

Regionaalpoliitika ei ole ainult haldusreform, et liidame ja lahutame ning saame väiksemad halduskulud. Regionaalpoliitika elluviimine on kallis, aga me peame maksma. Regioonide tühjaksvalgumine on korvamatu kahju ning sotsiaalset kasu on rahas raske mõõta. Me peame vastu võtma otsuseid ja need ka ellu viima. Ei saa mõelda, et kui riik arendab sihtotstarbeliselt regioone, siis peab sellest tulema kasu ka riigieelarvele. Ei pea.

Valitsuskoalitsiooni moodustamisel kokku lepitud riigiasutuste maakonnakeskustesse viimise mõte on suurendada riigiasutuste kohalolekut üle Eesti ning avaldada positiivset mõju kohalikule tööjõuturule. Eestil on seda vaja.

Riigiasutuste töökohti on pealinnast välja viidud mitmel pool Euroopas, see on läbiproovitud meetod, mitte jalgratta leiutamine. Aastakümneid tagasi Suurbritannias ja Prantsusmaal. 2016. aastal viis Taani pealinnast välja 3 900 töökohta. Rootsi 2005.–2006. aastal 2700 töökohta.

Praktika tõestab, et suurem osa inimesi ei liigu asutusega kaasa. Töötajad tuleb värvata kohapealt, mis ongi üks reformi eesmärke – anda inimestele, kes ei ela suurlinna läheduses, võimalus ennast teostada.

Valitsusliidu aluspõhimõtetes 2016–2019 on olulise tegevusena kirjas riigireform. Inimesed peavad tahtma Eestis elada, töötada ning tegeleda ettevõtlusega. Mitte ainult Tallinnas, vaid üle Eesti. Osa riigireformist on valitsuse plaan viia Tallinnast välja ligi 1000 riigitöökohta. Tallinnast saab välja viia asutusi, mis toimivad iseseisvalt: kus töötavad inimesed ei pea iga päev teenust pakkuma või suhtlema valitsuse, riigikogu, ministeeriumide ega välisriikidega.

Kaks ja pool aastat tagasi kolis Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) Viljandisse – tagasiside on positiivne. Riik peab ümber kohanema – vajame neidsamu inimesi, kes kaotavad näiteks maavalitsuste sulgemisel töö, teistes ametites. Tehnoloogia võimaldab töötada ilma otsekontaktita kontoris.

Kes tahab elada vabaõhumuuseumis?

«Süvenev ääremaastumine» on väljend, mis on kasutusel pea igas dokumendis, arengukavas, analüüsis, mis puudutab Eesti tulevikku. Tallinna elanike arv on 1. veebruari seisuga 443 977, lisaks need inimesed, kes tegelikult elavad pealinnas, aga ei ole Tallinna elukohana registreerinud, ning need, kes elavad-töötavad Tallinna lähiümbruses.

Kas Eesti tulevik on pealinn kui linnriik? Ei ole. Eesti ei ole ainult Tallinn. Naljahambad ütlevad, et Eesti hakkab muutuma vabaõhumuuseumiks ümber Suur-Tallinna. Eestil on justkui kaks südant ning üks turismilinn, ülejäänud Eesti on surutud tühermaaks. Et see tõeks ei saaks, peabki riik sekkuma.

Oluline on sealjuures, et kõike ei löödaks ühe vitsaga: piirkondi tuleb käsitleda ja nendega tegeleda vastavalt igaühe eripärale. Tööstuspiirkonnas tuleb tegeleda tööstusega, põllumajanduspiirkonnas põllumajandusega. Maaülikooli ei tasu Tallinna kolida, küll aga oleks mõistlik viia Kagu-Eestisse metsanduse ja keskkonnavaldkonnaga seotud riigitöökohti, kuna sinna on kogunenud suured puiduettevõtted ning võib öelda, et piirkonnas on arenenud puidutööstus.