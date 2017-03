Andrei Kuzitškin: Tallinn ei ole valmis päästma oma elanikke ega tallinlased iseennast

Permi ööklubi Lonkav Hobune / Scanpix

Kaitsetu Tallinn

Eesti ja Tallinn on tänapäeval tõeline rahu ja vaikuse oaas ning tsitadell. Aga nagu juba vanarahvas teadis: parem karta kui kahetseda. Päris Tallinna vahetus läheduses – Venemaal, Soomes, Rootsis, Norras – töötab üheksa tuumaelektrijaama ja üle kümme tuumareaktori. Võimsat tuumaelektrijaama ehitatakse praegu Valgevenes.

25. oktoobril 2016 registreeriti Eesti atmosfääris radioaktiivne jood-131. Selgus, et ühes Norra reaktoris oli olnud leke. Seepärast on ulatusliku radioaktiivse saaste oht ka Tallinnas päris aktuaalne. Kuid meie linnas puudub siiamaani võimalus heliga ohust teada anda. Kas sel puhul on kindlaks määratud kohti, kuhu elanikud peaksid evakueerimiseks kogunema? Kas on juhiseid, kuidas peaksid inimesed käituma radioaktiivse saaste ohu korral. Ja isegi kui on, kas Tallinna elanikud ise ikka teavad seda?

Tomskis teame näiteks hästi, et kiirgustaseme suurenemise korral tuleb varuda vett, sulgeda kõik aknad, võtta sisse kaaliumi-jooditablette, mis aitavad vältida radioaktiivse joodi ladestumist organismi. Kui paljud teavad seda siin? Kas linna apteekides leidub piisavalt kaaliumi-jooditablette ja muid radioaktiivsuse eest kaitsvaid vahendeid? Kas on ikka olemas ajutised varjendid, kus inimesed saaksid ohu üle elada?

Tallinnas ja selle ümbruses on hulk ettevõtteid, mis samuti kujutavad endast suure tehnogeense katastroofi ohtu. Kes, kus, millal ja kuidas hoiatab inimesi sellise ohu eest? Kuidas mobiliseeritakse transpordivahendeid inimeste evakueerimiseks? Kas on olemas kohad, kuhu evakueeritud paigutada? Kas on olemas riiklik vee, toidu, ravimite ja kütuse tagavara?

Praegu liigub vähemalt iga teine tallinlane isikliku autoga. Kiire evakueerimise vajaduse tekkides üritavad paljud kahtlemata eraautoga linnast pääseda, mis tekitab arvukate liiklusõnnetuste ja teeummikute ohu. Kas Tallinnas on ette valmistatud liikluse korraldamine äärmuslikus olukorras?

Tallinn on teatavasti ka merelinn. Kas on olemas reeglid, kuidas kasutada erakorralise olukorra puhul meretransporti inimeste ja eriti tähtsate objektide evakueerimiseks?

Ja mis võib-olla kõige olulisem: kas elanikud ise on valmis tegutsema eluohtlikus olukorras? Kui palju inimesi on saanud esmaabiõpet? Kui paljud on saanud ettevalmistuse, mis lubab neil osaleda vabatahtlike salkade tegevuses, mis peavad väga suure ohu korral tagama linnas korra?

Loomulikult tegutseb Tallinnas edukalt päästeteenistus ja on olemas ka näiteks abipolitseinikud. Ent kõige paremaks abiks ohtu sattunud inimesele on see, kui ta ise on korralikult ette valmistatud ja välja õpetatud.

Seepärast peaks tsiviilkaitseteenistuse loomine olema Tallinna strateegilise planeerimise lahutamatu koostisosa. Paljud küsimused, mida eespool tõstatasin, käivad just niisuguse teenistuse pädevusse.

Kui käin rahvusraamatukogus, Vene teatris või mõnes Tallinna suures kaubanduskeskuses, mõtlen ikka: jah, Venemaa tuletõrjeinspektsioon leiaks siin aega viitmata kümneid ohutuse rikkumise ilminguid. Näiteks paljudes asutustes avanevad uksed sissepoole(!), aga avanema peaksid need väljapoole, et inimesed saaksid võimalikult hõlpsasti pääseda põlevast hoonest.

Küllap tegeleb Tallinnas valitsev Keskerakond praegu palju tähtsamate küsimustega, valmistudes valimisteks, jaotades ära ringkondi ja koostades tulevaste saadikute nimekirju. See on loomulikult võimuparteile väga oluline, sest sügis, see valimisteaeg, ei ole ju enam kaugel. Aga kes mõtleb Tallinna elanike peale praegu, täna?

Elame ettearvamatus maailmas, kus tohutud katastroofid võivad vallanduda mõne hetkega. Kui inimesed on selliseks olukorraks korralikult valmis, siis vähenevad inimkaotused nii looduslike kui ka tehnogeensete katastroofide korral umbes 25–30 protsenti.

Aga kui homme juhtub puhkeb midagi suurt ja väga halba? Kas meid ollakse valmis päästma? Kas me ise oleme valmis seda üle elama?

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.