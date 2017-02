Rait Maruste: riigiasutuste laialilaotamine üle Eesti võimaldaks neid tuulutada ja koomale tõmmata

Sulgenud 1993. aastal Tallinnas ühe riigivõimu keskasutuse – ENSV Ülemkohtu – ja viinud selle üle Tartusse ning nüüd mitmendat aastat maal Varblas elades leian, et pean kaasa rääkima.

Alustuseks sellest, et ülemkohut sulgedes ja Tartusse viies võtsin kaasa neli kohtunikku ja kaks inimest personalist. Tartus tuli alustada täiesti nullist, maja remondist, organisatsiooni ülesehitamisest, inimeste leidmisest jmt. Paljud Tallinnaga harjunud ütlesid otse, et mis sa mässad, paari aasta pärast oled Tallinnas tagasi. Algul oli tõesti raske, kuid ainult pool aastat. Raskust kompenseeris uute inimeste entusiasm ja tegemistahe. Täna ei sea enam keegi küsimärgi alla riigikohtu asukohta ja selle mõttekust vmt. Riigikohus saab Tartus suurepäraselt hakkama, nagu saab ka PRIA jmt avaliku võimu asutused.

See, et meie väikses ühtlase geograafilise olustiku ja heade ühendustega riigis on ligi pool elanikkonnast koondunud Tallinna ja selle ümbrusesse, on kahetsusväärne anomaalia, mis on toonud kaasa äärealade tühjenemise. See on pikas perspektiivis rahvastikku ja rahvuskultuuri pöördumatult kahjustav. Selle heastamine, kui üldse võimalik, aga kümnetes kordades kallim kui tänased rehkendused, umbes «mida see kõik maksab». Rahvuskultuuri, selle mitmekesisust ja harmooniliselt arenenud elamisväärset keskkonda ei saa ega või mõõta «ühe töökoha väljaviimise maksumusega». Tänane olukord on avaliku võimu ja riigi territoriaalse kujundamise poliitiline läbikukkumine, mida veel saab ehk peatada.

Selles kontekstis on halbadeks, kuid kõigile teada näideteks haridusministeeriumi viimine Tartusse ja kava kolida sisekaitseakadeemia Narva. See, et keskvalitsus – ministeeriumid – on ühes kohas ning ei peaks olema tükkidena laiali, on pikema seletamiseta selge. Mis aga ei tähenda sugugi, et ka kõik keskvalitsusest alamalseisvad asutused peaksid kobaras ümber keskvalitsuse olema. Eriti tänapäeva töömeetodite ja kommunikatsioonivahendite tingimustes, kus ametnik saadab töödokumendi kõrvaltuppa e-mailiga. Miks seda siis ei saa teha Viljandist Tallinna, kui vaja ?

Sisekaitseakadeemia viimine Narva on täiesti põhjendamatu ja kahjulik idee. Sisekaitseakadeemia, nagu nimigi osundab, ei ole miilitsakool. Akadeemia teeb akadeemiaks seal õppivad ja õpetavad inimesed. Ei ole ühtegi arvestatavat alust uskuda, et Narva läheb ka kvalifitseeritud ja endast lugupidav õpetajaskond. Teiseks, nagu Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli kogemus selgelt näitab, moodustavad sealsete kolledžite õpilaskonnast 90 protsenti kohalikud. Mis iseenesest on väga hea, sest kohalikel noortel peab olema võimalus saada hea haridus, millega nad saavad minna edasi, kuhu soovivad. Kui sisekaitseakadeemia viia Narva, siis sama juhtub ka selle õpilaskonnaga, aga selle erisusega, et nemad sobivad tööle ainult Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteemi. Kas soovime, et meie sisekaitse isikkoosseis koosneks ligi paarikümne aasta pärast 90 protsenti ulatuses Ida-Virumaa noortest ?

Avalik sektor vohab

Pealinna kõrkusest. Kuulsin, kuidas ERRi stuudios rääkis kõiketeadev juhtivajakirjanik inimeste küüditamisest Tallinnast. Sellist kõrkust sotsiaaldemokraadi suust oli üsna ehmatav kuulata. See ülbe sõnakasutus, lisaks oma kohatusele ja väljaspool Tallinna elavate inimeste alavääristamisele, tähendab ka küüditamise kui (inimsuse)vastase kuriteo labastamist ja võrdsustamist pealinnast väljakolimise ebamugavusega...Valige sõnu, härrased.