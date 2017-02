Maie Kiisel: keskkonna säästmist saab võtta ka rahulikumalt

Kraan kinni. Vähem liha. Soojusta ja tihenda. Taaskasuta, vähenda jäädet. Osta kohalikku, nõua ökot. Palju sarnaseid soovitusi saab leida ka veebilehelt Kliimamuutused, eeldusega, et muudad oma käitumist säästlikumaks. Tasapisi juhtub see ilmselt tõesti, aga nagu igal heal asjal, on ka neil soovitustel oma ootamatu kõrvalmõju. Milline siis?

Reeglina ei võta keegi oma käitumises ette märgatavaid muutusi üksikute soovituste peale. Oluliste muutuste taga on terve hulk tegureid, mis jäävad tavaliselt tähelepanuta – nagu jäämäe veealune osa.

Näiteks on minu artikli lugemine näiliselt lihtne ülesanne. Selle tekstini jõudmiseks on aga vaja täita terve rida eeldusi. Näiteks kasutada suhtluskanaleid, mille voogu see postitus võiks potsatada. Ehk hakata ka näoraamatus Eestimaa Looduse Fondi jälgijaks. Selleks saad, kui suhtled ühiskonna- ja loodustundlike inimestega. Selleks peaks omakorda nendega kuidagi tutvuma, ütleme, ülikoolis, tuttavate sünnipäevadel, suveüritustel, eksootilistel reisidel, maailmapäästmisprojektide asju ajades vms.

Nende suhete hoidmiseks on omakorda vaja midagi teha. Elada aktiivset elu. Vahetada mõtteid, elada sarnases elukeskkonnas, armastada samu kohvikuid, osaleda Teeme Ära talgutel. Silitada sõbra vastse kodu savikrohvist seina, jagada artiklisoovitust, uurida taaskasutuskleidi tegumoodi, küsida: «Kust said?»

Sellised pisikesed teod on kõik omavahel seotud – ükski neist pole juhuslik. Ka sellesama artikli lugemine on loogiline jätk kõigile neile eelnevatele pisikestele sammudele, mida märkamatult teeme.

Inimestel, kes sellise eluviisiga kuidagi ei suhestu või seda endale lubada ei saa, on praktiliselt võimatu minu teksti või säästusoovituste otsa komistada ja neid järgima hakata. See selleks.

Tähtis on see, et inimese peidetud mõtted ja väljakujunenud tegevused peidavad endas tervet rägastikku eeldusi, mis inspireerivad teda üha uutele pisikestele muutustele. Rohkem ökotooteid, põnevamaid säästunippe! Kõlab hästi, kuid just need peidetud tegurid, mis teda muutustele ahvatlevad, toimivad vastupidiselt keskkonnasäästu eesmärgile.

Kui inimese pisikesed ja suured teod kõik näiteks ööpäeva ajajoonele märkida, muutub nähtavaks see, kui vähest osa oma ajakasutusest ja tegevusest oskab ta teadlikult keskkonnasäästuga siduda.

Ajajoonelt leiab ühe säästvama transpordivaliku, ühe läbimõeldud ostu. Aga ülejäänud 23 tundi, mil ta samuti ressursse kasutab? Need vähesedki säästuteod ei pruugi keskkonda niivõrd säästa kui ekspluateerida. Kuigi «keskkonnasõbralik» tegu (mahetoode) võib olla säästvam kui «mittesõbralik» (niinimetatud tavatoode), ei pruugi ta tempokas elus olla mitte asendav, vaid täiendav keskkonnakulu.

Jäämäe veealune osa elik ressursinõudlikud tegevused, mis toetavad ka säästvate teguviiside ülevõtmist, on nende inimeste seas, kes keskkonda rohkem tähtsustavad ja selle kaitseks midagi ette võtavad, palju sagedasemad ja mitmekülgsemad. Seega ka suurema keskkonnamõjuga.

Kunagi kirjutasin Bioneeris sellest, kuidas küsitlusandmed võiksid keskkonnasäästu taotlevate inimeste ökoloogilist jalajälge ennustada. Kogu seda juttu ma siin üle ei korda. Arvutiaeg ja kliima... Aga järgmisel joonisel võrdlen küllaltki subjektiivsel moel aktiivsete säästjate ja mittesäästjate toona pikemalt lahtiräägitud andmeid.