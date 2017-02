Marianna Makarova: miks oleks integratsioonist loobumine Eestile ohtlik?

Tööturu olukorda mõjutab enim keeleoskus. Mitme uuringu andmetel on hea eesti keele oskuse puhul palgavahe peaaegu olematu, kuid keel ei ole imerohi. Statistikaameti värske ülevaate andmetel olid majanduskriisi ajal ka hea eesti keele oskusega rahvusvähemusest inimeste töötusriskid suuremad kui eestlastel.

Balti Uuringute Instituudi analüüs toob peale keele tööturu oluliste mõjuritena ka noorte haridusvalikud, kultuurilised erinevused ja hulga struktuurseid tegureid, nagu tööalase info kättesaadavus, eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vähesed kontaktid, tööandjatepoolne diskrimineerimine, mis on otseselt seotud rahvussuhetega.

Mis juhtub, kui laseme asjadel kulgeda omasoodu? Segregeeritus ei lahene iseenesest, pigem kipub tööturu ebavõrdsus suurenema. Ajapikku süvenevad rahvusgruppide sotsiaal-majanduslik kihistumine ja sotsiaalne tõrjutus, mis on 2015. aasta Eesti inimarengu aruande andmetel rahvusvähemuste puhul niigi kaks korda kõrgem kui eestlastel. Järgneb hulk vaesusega kaasnevaid probleeme: kõrgem kuritegevus, kõrged kulud tervishoiule ja tekib soodne pind ühiskonna radikaliseerumisele.

Eesti tööturu rahvuslikust segregeeritusest kaotab kogu ühiskond. See nõrgendab demokraatliku ühiskonna põhialuseid ja väärtusi ning lisaks on teistest rahvustest inimeste madalam tööhõive ja kvalifitseeritud tööjõu alakasutus suur kasutamata potentsiaal.

Rahulolematus tööturu võimaluste ebavõrdsusega suurendab tööjõu väljavoolu, mis on Eesti vananeva elanikkonna valguses eriti aktuaalne.

Lahendusi on mitu. Tasuta keeleõppe võimaldamine soovijatele ja karjäärinõustamine põhikooli tasandil ning tööandjate eelarvamuste mõju maandamine era- ja avalikus sektoris on vaid mõned neist, mida saab riigi tasandil teha ja mis juba toimivad või on kavandamisel.

Suur osa muutusest sõltub meie kõigi igapäevastest valikutest. Alustades hoolimisest ja avatusest ning lõpetades suurte või väikeste tegudega, mis aitavad murda eelarvamusi, suurendavad kaasamist, kontakte ja infovahetust eri rahvustest inimeste vahel.

Mida õpetab Euroopa?

Lääne-Euroopa kogemus migratsiooniga on olnud mitmekesine. Leida võib nii edulugusid kui ka läbikukkumisi. Üks valusaid Euroopa õppetunde on see, et ühiskonna lõimumine ei toimi iseenesest ja sellega mittetegelemine annab valusaid tagasilööke. Võrreldes end Lääne-Euroopaga, on oluline mõista konteksti. «Loomulik lõimumine» saab toimida nii kaua, kuni sisserändajate osakaal rahvastikus on alla kaheksa protsendi ning nad paigutuvad suhteliselt hajusalt ega saabu korraga. Kui see piir ületatakse ja selgeid lõimumismeetmeid pole, hakkavad helisema häirekellad. Leiavad aset sotsiaalselt tõrjutute radikaliseerumine, teise põlve migrantnoorte sõjakate meeleolude tõus ja kogukondade getostumine.

Mida vähem lõimumisprotsesside juhtimist riigi poolt, mida väiksem ühiskonna teadlikkus lõimumisest, seda teravamaks läheb põliselanike ja migrantide sotsiaal-majanduslik kihistumine ning seda suurem on sisserändajate sotsiaalse tõrjutuse risk.

Euroopa kogemus näitab, et see omakorda suurendab nii kuritegevuse kui ka vägivaldsuse riski. Sõjakad teise põlvkonna noored ilmuvad välja just nendes ühiskonnakihtides, kus uues riigis sündinud, üles kasvanud ja riigikeelt hästi oskavad noored ei tunne end põlisnoortega võrdsena ja tajuvad diskrimineerimist.

Oleme harjunud, et piiratud ajaga peab olema saavutatud kindel tulemus, kuid iga protsessi kiirus on isesugune. Üleilmsed protsessid, nagu lõimumine, kestavad tavaliselt vähemalt kaks põlvkonda ehk keskmiselt 50–60 aastat. Just see aeg on vajalik, et taanduksid rahvuskonfliktid ja isiklikud solvumised ning esiplaanile tõuseksid ühiskonna ühishuvid. Seda ka eeldusel, et ühiskonna ühtsus on järjepidevalt päevakorras ning seda toetab stabiilne ja pikaajalise vaatega lähenemine, mis ei kõigu koos poliitilise olukorra muutustega.

Ühiskond ei eksisteeri vaakumis ning rahvussuhted on tundlikud eri sisepoliitiliste kriiside ja välismõjude suhtes. On vaja saavutada ühiskonna teatud küpsus, mil rahvussuhteid ei kasutata sisepoliitiliseks võimuvõitluseks ning millega kaasnevad ka paindlikkus ja võime tegutseda ühtsuse nimel, hoolimata ajutistest tagasilöökidest.

Lõimumise Achilleuse kand on see, et lühiajalises vaates ei pruugi lõimumisse tehtud investeeringute tulemused olla nähtavad, kuid see ei vähenda nende olulisust ja väärtust. Lahenduseks on järjepidev tegutsemine, meist igaühe panus sidusa ühiskonna loomisse ja vastutus tulemuse saavutamise eest.