Mihhail Lotman: šampusemäng vabariigi aastapäeva puhul

Eelmine blogipostitus avaldati ka Postimehes ning tundub, et see ärritas nii kohalikke trumpomaane kui žirinovskilasi. Üks etteheide aga üllatas mind, nimelt, kuidas ma tõestan, et Trumpi võidu puhul ei pakkunud Žirinovski ehtsat šampanjat, vaid «kodukootud vahutavat rämpsu», kirjutab Mihhail Lotman oma blogis.