Kaupo Meiel: metaanalüüs ehk Kas kleidid kestavad kõnedest kauem?

Kõige ilmsem, lihtsam ja siiram pidupäevakõne analüüs on lähtumine lihtsast «meeldis – ei meeldinud» skaalast. Meeldis ja punkt. Ei meeldinud ja punkt. Alalhoidlik inimene ei hakka muidugi sedavõrd põhjapanevat arvamust esimesena välja ütlema, sest mitte ühegi presidendi mitte ükski kõne ei ole väärt, et sellepärast tülli minna.

«Kuidas sulle siis presidendi kõne meeldis?»

«Mulle meeldis see, et see Janek Mäggile ei meeldinud.»