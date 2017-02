Anna Karolin: täitus soov sisepoliitilise presidendi järele

Mis mulle kõne sisu puhul silma hakkas?

Kui Ilvese kirg oli teoretiseerimine välispoliitilistel teemadel ja rahvusvahelise julgeoleku olukorra lahti mõtestamine mitmes võtmes, siis Kaljulaidi kirg paistab olevat hea valitsemine ja ühiskonna rahus toimimise lahti mõtestamine.

Välispoliitikale kulus vähem aega, see oli esitatud pigem igiolulises ja iseenesest mõistetavas võtmes. Seevastu rääkis Kaljulaid kõnes palju eestluse, eesti keele, Eesti kodanluse teemadel, üritades leida mõõduka, aga lepitava viisi, kuidas Eestis multikultuursusest mõelda.

Kui e-residentsuse teemat käsitleti tüüpiliselt, siis põhjalikumalt peatus Kaljulaid mitmel olulisel riigi valitsemise teemal — sotsiaalsüsteemi reformidel, paindlikkust tagavad reformidel, kogukondlike teenuste kvaliteedi tagamisel ja paremal rahastamisel, kohalike omavalitsuste juhtimisel ning riigi ja kohaliku elu vahekorral.

Politoloogina olen nende teemade olulisusega nõus ja nende rõhutamisega rahul, küll aga pole ma kindel, kas nende probleemide olulisus on lisaks poliitikutele sama selge ka kõikidele eestlastele.

Ehk oleks hea just kohaliku elu kvaliteeti puudutavad teemad edaspidigi kirega üles võtta, eriti saabuvate ja tõenäoliselt segase KOV valimiste kampaania ajal.

Mind üllatas, et president puudutas vähe ettevõtjate tegevust ja selle tunnustamist— tegemist konservatiividele olulise teemaga ning riigi ja ettevõtjate suhted senini keerukad.

Mind üllatas kerge torge heaoluriikide suunas (mis vajaks minu jaoks pikemat selgitust) ja sotsiaalprobleemide (eelkõige vaesuse ja sellega seotud probleemide) vähene käsitlemine. Seda seetõttu, et eestlased muretsevad sotsiaalmajandusliku olukorra pärast kõige rohkem ning kohtan rahulolematust meie heaolu suhtes elanikkonna seas sagedamini kui sellest poliitikas räägitakse.

Viimasena hakkab mulle silma ka veidi rahutu ning näilistele konfliktidele suunatud arvamusruum ja -kultuur, mis ehk rahustavat sõna võiks vajada. Kindlasti ei ole presidendi kõne seetõttu halvem, need on minu subjektiivsed mõtted käsitlemist vajavate teemade kohta.

Kui presidendivalimiste kampaanias kuulsime rohkeid soove sisepoliitilise presidendi järele, siis selle avakõne põhjal tundub, et soov läks täide. Loodetavasti räägib president nendest teemadest veenvalt ka uuel vabariigi aastaringil.

*Janek Mäggi küsis Äripäeva veergudel: «Mõtlesime sõpradega, et kelle naist me siis täna koos peksma hakkame? Kas tõesti on Eestis olukord nii hull, et vabariigi aastapäeval peab rääkima peksmisest?»