Trumpi kuldne valik

Sel nädalal õnnestus Trumpil tema asemele leida uus pagunitega mees. 54-aastane kindralleitnant Herbert Raymond McMaster on kullatükk isegi Trumpi aina kritiseeriva senaator John McCaini arvates.

McMaster pole ainult mitme sõja veteran. Tal on ka doktorikraad, mille kõrvaltootena valminud raamatust sai kiiresti sõjandusklassika. Et Trump on lubanud USA armeele ressursse juurde anda, ei tee kurja ka see, et 2014. aastal paigutati McMaster ajakirja Time saja mõjuka pingeritta kui USA armee tuleviku arhitekt.