Kandidaadi visioon: kuidas muutuks ERR Allar Tankleri juhtimisel

Tulenevalt inimeste kasvavast ebakindlusest teda ümbritseva infomüra osas ei ole vaja liikluse kasvatamiseks muutuda nn tabloidilikumaks, vaid on näha kasvavat nõudlust võimalikult objektiivse ja tasakaalustatud ajakirjanduse suhtes.

Tulenevalt valitsuse selgest tellimusest on ERRi ülesanne anda endast parim, et ETV+ kasvaks tõsiseltvõetavaks venekeelseks telekanaliks, toetudes ERR teiste telekanalite ja Raadio 4 juurde kogunenud oskusteabele, usaldusväärsusele ja sisule – ja omakordaneid vastu toetades. Samas pean vajalikuks täpsemalt defineerida kanali sihtrühm ja roll sihtrühma jaoks, parandada kanali turundustegevusi ja veenduda kanalieelarve sihipärases kasutamises. Aluse parandada koostööd ülejäänud organisatsiooniga annab kavandatud uus struktuur.

Raadio 2-l on tugev avalik-õiguslikku raadiojaama staatust õigustav roll olla alternatiivse muusika platvormiks nooremas sihtrühmas – nišš, mida sarnaselt Klassikaraadiole erameedia ei paku. Tulenevalt kanali suhteliselt heast seisust nooremas sihtrühmas võiks kaaluda just selle kanali kasutamist viimaks järgmine põlvkond üle internetipõhisele raadiokuulamisele. Raadio Tallinnaga jätkamise otstarbekust tuleks tõsiselt kaaluda. BBC ja RFI uudised saab tõsta mõne teise raadiokanali programmi. ERR varusaatjat on võimalik ka muidu säilitada. Vikerraadio ja Klassikaraadio osas täna vajadust põhimõttelisemateks muudatusteks ei näe.

Eeltoodu kajastab kokkuvõtvalt ERRi nõukogule esitatud visiooni, kust on välja jäetud kavandatud juhtkonna koosseis ja organisatsioonisiseste protsesside kirjeldus ning tehnilisemat laadi esimese kolme kuu tegevusplaan. Mitmed välja pakutud muudatused eeldavad eraldiseisvat ringhäälingunõukogu otsust, ja vajavad seetõttu valituks osutumise järel tõsisemat arutelu ringhäälingunõukogus.

Hea tervise juures, muutusteks võimelised olevad organisatsioonid ei näe tihti vajadust või motivatsiooni muutuda; muutuste möödapääsmatuks osutudes on nad aga tavaliselt kaotanud vastava võimekuse – piisav hulk võtmetöötajaid on lahkunud, vajaminevateks investeeringuteks pole enam raha jne.

Väidan, et ERR on täna veel piisavalt heas seisus, et muutustega edukalt hakkama saada ja mitmed väärt algused on tehtud.