Kandidaadi visioon: kuidas muutuks ERR Erik Roose juhtimisel

Seis täna

Poliitilised, majanduslikud ja tehnoloogilised arengud on jõudnud sellesse punkti, kus kõikide uudiste-organisatsioonide ees on aina suuremad väljakutsed.

Tänaseks on selge, et internet on üks suuremaid - kui mitte kõige suurem - inimese põhjustatud evolutsiooniline muudatus ühiskonna arengus. Üksikuna võttes on see olulisim tänapäeva arengu põhjustaja, kuna toob kaasa muudatused elukorralduse ja eriti infoliikumise kõikides aspektides määral, mida me tänaseks veel lõpuni ette kujutada ei suuda. Ootamatult kaasnes sellega lisaks harjumuspärasele kultuuri- ja sotsiaalelus pidevalt toimuvale põlvkondade «konfliktile» ka tehnoloogiline.

Meediamagnaat Rupert Murdoch on öelnud, et tänased täiskasvanud on digitaalsed immigrandid vastandina noortele ja lastele, kes on digitaalsed pärismaalased. Eelmised sada tuhat aastat õpetasid vanemad lastele, kuidas elus hakkama saada. Täna selgitab kaheksa-aastane laps oma vanaemale, kuidas hankida raha ja kaupa (käia pangas või e-poes).

Sellele kõigele lisandub enneolematu uudistevoo ja –allikate kasv, mille täpsus ja tõele vastavus on juba mahu ja kiiruse tõttu puhtobjektiivselt kaheldav. Ka info hankimist, töötlemist ja edastamist õpetatakse ülikoolis viis ja enam aastat. Nagu ka arste või insenere. Me ei ehita ise sildu ega hakka end opereerima. Uudiste kohta usume siiski, et sellega saab igaüks hakkama.

Saabki – ja tulemuseks on keskkond, mida kirjeldatakse tõejärgse, suhtelise ja alternatiivse tõe maailmana.

See on raamistik, kus tegutseb teiste hulgas ka Eesti Rahvusringhääling.

Konkurentsi teravnemine ja edu valem

Eeltoodu püüab selgitada, et väliskeskkonda arvestamata pole võimalik arendada meediaorganisatsiooni ka seestpoolt.

Täna konkureerib ERR vaatajate-kuulajate-lugejate tähelepanu pärast nii eestikeelse erameedia kui ülemaailmsete sotsiaal-võrgustike ja internetitelevisiooniga.

Meediakasutaja valib üha enamate kanalite ja programmide vahel ning võitlus nende aja ja tähelepanu pärast on teravam kui kunagi varem.

Lojaalsete, õhtul kell 9 diivanile «maanduvate klientide» arv kahaneb iga päevaga, mistõttu – meeldib see meile või mitte – uudiseid ja infot peab edastama kogu päeva jooksul pidevalt. Ning see peab olema kvaliteetne ja usaldusväärne, neutraalne ja sõltumatu.

Ajakirjanikud peavad tingimusteta vältima olukorda, kus nende erapooletust võiks seada kahtluse alla. See tähendab, et sõna saavad maksimaalselt laiad huvigrupid ja erinevad vaated. Kõike seda tehakse lähtudes kvaliteedist ja tõe otsimise vaimust. Infotulva ja libauudiste massi hulgas on võimalik edu saavutada ainult sel moel.

Just avalik-õiguslik meedia on see ainus instants, kelle mure on laialihajuvat ühiskonda konsolideerida ja aidata jätkuvalt leida Eesti püsimise tagamiseks hädavajalik ühisosa. See aga tähendab, et Rahvusringhäälingut on vaja ehk enamgi kui 10 või 20 aastat tagasi!

Mobiilsuse muutus ja internetitelevisiooni levik

Olukorras, kus mobiilsete seadmete arv juba ületab kohtpüsivate oma, tuleb ERRil täiesti uue pilguga vaadata üle ka vajalikud investeeringud digimeediasse – nii tehnoloogia kui tööjõu osas.

Pole mõtet end petta - see on ellujäämise küsimus.