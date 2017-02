Kandidaadi visioon: kuidas muutuks ERR Mart Luige juhtimisel

Erksama meelega töötajad kurdavad nähtamatu «klaaslae» olemasolu üle. Et nende ideed ei jõua kuhugi ja arenguperspektiiv on piiratud. See klaaslagi tuleb eest ära saada, vastasel juhul lähevad andekamad lihtsalt minema.

Eelarve proportsioonid

Kui me analüüsime eelarvet pikemal perioodil, siis eelarve maht on näiteks 5 aastaga kasvanud 33,5% aga raha ikka ei jätku. Seejuures on ERRi eelarve kogumaht suurem kui kõikide erakanalite eelarved kokku.

Toon välja mõned nähtavad kitsaskohad:

Kõigi viimaste aastate uuenduste rahastamine käib sisuliselt ETV ehk põhikanali arvelt. See kahjustab kõige olulisema kanali positsiooni.

ETV2 eelarve on märgatavalt kasvanud, millega pole kaasnenud turuosa tõusu. ETV ja ETV2 positsioonid on täpsustamata, tulemusena kannibaliseerime oma vaadatavust.

ETV+ eelarve on täiesti proportsioonidest väljas. See kanal on püsti pandud kui «riik riigis».

Tootmiskulud on kasvanud jõudsalt aga pole näha korrelatsiooni programmide/saadete mahu kasvuga

Töötajate arv on kasvanud jõudsalt aga pole näha korrelatsiooni lisanduva töömahu kasvuga

Võrgumeedia prioriteetsust on deklareeritud sõnades aga eelarve trend seda ei toeta

Dubleerivate funktsioonide kasv

Heaperemeheliku suhtumise puudujääk. Ostuotsuste puhul ei analüüsita piisavalt, milline oleks optimaalne lahendus. Ühe töötaja sõnadega: «Kui raha on eraldatud, siis tuleb see ära kulutada»

Eelnevate kitsaskohtadega tegeledes on võimalik leida sisemisi reserve, mida saab kasutada nii palgasurve leevendamiseks kui ka ressursi puudusel seisma jäänud projektide toetamiseks

Näen perspektiivi teenida rohkem omatulusid, seda näiteks ERRi loomingu paremas väärtustamises. ERRi unikaalset arhiivi saab ja peab paremini väärindama. Üks võimalus on pidada läbirääkimisi Telia, Starmani, Netflixi, Viasati jt tasuliste teleteenuste operaatoritega ERRi arhiivimaterjalide lisamiseks nende teenuste hulka.

Teenuste müügis peame olema kindlamad lepingupartnerid. Näiteks praegu eelistavad välised produtsendid sageli erafirma SD võimekusega stuudiot meie HD stuudiole, sest nad saavad kindlad olla, et seal kokkulepped peavad. Tootmisteenistuse juhil peab olema selge mandaat pakkuda aktiivsemalt meie produktsiooniteenuseid, sest tühi stuudio või garaažis seisev ülekandebuss on ressursi raiskamine.

Rahandusministeeriumiga tuleks läbi rääkida käibemaksuarvestus, et ERRil oleks võimalik osta teenuseid sisse käibemaksuvabalt.

Programmiplaneerimine

Tänases olukorras on puudulik organisatsiooni analüüsivõimekus, seda nii programmiplaneerimises, uute projektide skriiningus, portaalide käivitamise otsustes jne. Televisioonis kehtib reegel, et väikese telekanali programmi ei saa koostada samade reeglite järgi nagu tehakse suure kanali kava. Paraku on just ETV+ oma ebaõnnestunud programmiga selliseks näiteks.

Eelnev puudutas lineaarset televisiooni, kuid meie peamine väljakutse lähiaastatel seisneb mittelineaarse meediatarbimise katmises. Peale on kasvanud terve põlvkond noori, kelle jaoks elutoa teler polegi oluline meediakanal. Selle sihtrühmaga tuleb kontakti saavutamiseks kasutada kõikvõimalikke meediakanaleid.

Kanaliülene lähenemine

Kanaliülese suhtumise juurutamises on oluline veenda ERR meeskonda peamises, et tegu pole mitte toimetuste/saadete omavahelise konkurentsiga, vaid võimalusega hõlmata uut sihtrühma. Näiteks kui telesaate Suud puhtaks tegemisel kaasati aktiivselt raadio ja sotsiaalmeedia, siis suurimaks võitjaks oli saade ise.

Sarnane suhtumine peab laienema kogu majale aga ka olulistele väliskanalitele: Aktuaalsele Kaamerale YouTube’i kanali avamine toob AK-le juurde uusi vaatajaid.

ERRi jaoks ei ole Facebook turunduskanal (nagu seda täna kasutatakse), vaid meil on võimalus laiendada oma auditooriumi FB abiga aga selleks tuleb sinna suunata ka sisu (uudised)

Perspektiivis peaks meie võrgumeedia kontseptsioon olema «Mobile First» ehk mobiilsete seadmete fookus arendutegevuses.

Loominguline labor

Vestlustes ERRi töötajatega selgub kurb tõdemus, et tänane programmipoliitika on staatiline ja ideedevaene. Programminõukogu käib koos ebaregulaarselt ja tegeleb pigem «tule kustutamisega» kui uute ideede genereerimisega. Kui töötajad ise tulevad uusi ideid pakkuma, siis kuulatakse nad viisakalt ära, nenditakse, et «mõte on hea aga raha ei ole» ja sellega jutt lõpeb.

Pean sellist asjade käiku rahvusringhäälingule väga ohtlikuks. Andekate inimeste loodud sisu on ju tegelikult see liim, mis ERRi koos hoiab. Kui see liim ära jätta, kaotavad mõtte kõik need renoveeritud meediamajad, suured LED ekraanid, HD stuudiod...jne.

Juhatusel tuleb juurutada proaktiivne programmipoliitika, kus me regulaarselt otsime uusi ideid ja talente, julgeme katsetada uute formaatidega erinevatel platvormidel, arendame edasi varem käivitatud projekte jne.

Eesmärk oleks ühene - andekad Eesti meediainimesed peaksid oma uue ideega koputama esimesena ERRi uksele.