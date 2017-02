Rootsi suursaatkond kummutab Trumpi levitatud müüte

Rootsit nimetatakse sageli sisserände, varjupaigataotlejate vastuvõtu ja hiljuti riiki saabunute integratsiooni teemalistes aruteludes. Rootsis käib neil teemadel elav väitlus ja see on loomulik, sest Rootsi võttis eelkõige 2015. aasta jooksul vastu rohkem asüülitaotlejaid kui teised Euroopa riigid.

Kui teemaks on sisseränne, varjupaigataotlejate vastuvõtt ja integratsioon, räägitakse Rootsi olukorrast sageli ka teistes riikides. Nii ka Eestis. See on loomulik. Paljudel juhtudel on edastatav kuvand korrektne, isegi kui see kirjeldab tegelikkust, millega me rahul ei ole ja mille üle me uhkust ei tunne. Mõnikord tundub siiski, et edastatav kuvand on ekslik ning mõningatel juhtudel poliitilistel kaalutlustel teadlikult moonutatud.

Alltoodud tekstis vastatakse mõningatele väidetele, mis on debattides esinenud ja mille puhul meile tundub, et tegelikkuse kajastamine on olnud puudulik. Väited on võetud USA telekanali Fox News videoklipist, millele viitas president Donald Trump oma laia kajastust leidnud kõnes Florida osariigis Orlandos.

Anders Ljunggren

Suursaadik

Rootsi Suursaatkond Tallinnas

«Probleemsetes eeslinnades on no go-tsoonid, kuhu politsei ei sisene, sest see on liiga ohtlik»

Mitmes Rootsi linnas on elamurajoone, kus levib järjest enam kuritegevus, sotsiaalne ebakindlus ja turvatunde puudumine. Neid piirkondi on korduvalt ekslikult nimetatud «No go-tsoonideks». Need elamurajoonid ei asu väljaspool riigi kontrolli. Rootsi seadused kehtivad Rootsis kõikjal ja alati. Probleemide põhjused on komplekssed ja mitmetahulised. Arengusuuna pööramiseks on vaja kogu ühiskonna ja kõigi selle tasandite pingutusi.

«Rootsis on järsult kasvanud relvastatud vägivald ja vägistamiste arv»

Kriminoloogiateadus ja statistika viitavad sellele, et üldises plaanis on vägivald viimase 20 aasta jooksul Rootsis vähenenud. Samal ajal näitab mõni uuring, et inimestele Rootsis ja ka teistes lääneriikides tundub, et vägivald on hoopiski suurenenud. Kujutlust suurenenud vägivallast on seostatud sisserändajate arvuga Rootsis. Teadusuuringud näitavad siiski, et ei ole tõendeid selle kohta, et sisseränne viiks kuritegevuse suurenemiseni. Kuigi sisserändajate arv Rootsis on kasvanud alates 1990. aastatest, näitavad teadusel põhinevad uuringud, et risk langeda vägivalla ohvriks on vähenenud.

Kuritegevuse ennetamise nõukogu (Brottsförebyggande rådet) üleriigilise turvalisuse uuringu (NTU) kohaselt langes 2015. aastal veidi üle 13 protsendi elanikkonnast isikuvastase kuriteo ohvriks. Võrreldes eelnenud aastaga on see arv tõusnud, kuid on umbes samal tasemel 2005. aastaga.

Uuring (NTU) näitab, et alates 2013. aastast on varasemast suurem hulk naisi langenud seksuaalkuriteo ohvriks. Kolm protsenti naistest vastas, et nende suhtes pandi 2015. aastal toime seksuaalkuritegu, võrreldes 1,8 protsendiga eelnenud aastal ja 0,7–0,9 protsendiga aastatel 2005–2012. Kuritegevuse ennetamise nõukogu on seisukohal, et kannatanute osakaalu tõus uuringus osalenud naiste hulgas peegeldab vähemalt osaliselt suurenenud riski kuriteo ohvriks langeda, kuid on ebaselge, kui suurel määral. Ka vägistamistest teatamiste arv, mis ei ole tegeliku kuriteoriski mõõdupuu, on pikema ajaperioodi jooksul tõusnud. Selle põhjuseks on eelkõige seadusemuudatused, mis tähendavad, et vägistamise kui kuriteo mõiste on laienenud ja politseile teatamise tõenäosus on suurenenud.