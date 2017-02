Indrek Tarand: tundub, et parteidel pole tegelikku soovi presidendi valimise süsteemi parandada

20. veebruari Postimees tõi meile uudiseid presidendivalimiste süsteemiga tegelevate riigikogulaste töömailt. Juba esimesest lausest ilmneb kogu kaua oodatud protsessi taaskordne kiiva minek.

Mida tähendab termin «koalitsiooni töörühm»? Riigikogu kodukorra seadusest sellele seletust ei leia! Küll aga kirjutatakse seal pikalt riigikogu komisjonidest, mille hulgas leidub nii põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon. Viimased koosnevad vastavalt kodukorrale nii koalitsiooni kui opositsiooni kuuluvatest parlamendiliikmetest.

Ning kui uskuda peavoolumeediat, on presidendivalimise seaduse muutmise eelnõu menetlusse võetud juba 22. septembril 2016. Mille kallal näeb siis veel palehigis vaeva «koalitsiooni töörühm»?

Heakene küll, oletame, et miskipärast on otsustatud praegune opositsioon seadusloomest kõrvale jätta ning keegi ei tee miskipärast ka põhiseadusliku parlamentarismi kaitseks ühtki häält, vaid kõik lepivad vaikselt partokraatliku kaaperdusega.

Eiki Nestori ja Peeter Ernitsa (kuigi tegelikult sooviks avalikkus teada, kes sinna töörühma veel rakendatud on ja miks nemad midagi ei räägi) suu kaudu saame teada, et on seatud üks peamine eesmärk – president igal juhul valimiskogus ära valida ning seda lihthäälteenamusega viimases voorus.

Võin muidugi mõista kogenud parteilaste šokki: läinud aasta septembris andsid valijamehed üsna üheselt mõista, et parteiline intriigitsemine ja parteide kandidaatide selektsioonimeetod pole andnud ühtegi vastuvõetavat konsensuskandidaati ning riigipea jäi valimata.

Presidendivalimised valimiskogus. Presidendikandidaat Siim Kallase näoilmest võis näha pettumust.

Pall liikus taas riigikokku ning see, mis edasi juhtus, tõestab vaid ühte asja – ka väga vilets süsteem võib erandina anda hea tulemuse. Kersti Kaljulaidist saab kindlasti ajalukku minev riigipea. Samas on rahvusparlament pannud talle ebaõiglase taagana peale koorma, et ta pole justkui päriselt valitud, vaid on partokraatia šokiseisundi leevenduseks leiutatud ravim.

Las rahvas otsustab

Lubadusi presidendi valimiskorra groteskide kaotamiseks on antud varemgi. Meenutagem Rain Rosimannust, Agu Uudeleppa, Rait Marustet ja paljusid teisi. (Vaata Riigikogu Toimetistes ilmunud arutelu «Presidendi valimine – erakondade konsensuspoliitika proovikivi»)

Kõige silmakirjalikumad mehed-naised kirjutasid 78-kesi alla isegi eelnõule, et presidenti saaks valida rahvas, ent loomulikult lasid nad selle igati asjaliku ja tõsist kaalumist väärt ettepaneku kalevi alla panna.

Niisiis tundub, et mingit tegelikku soovi selle narri olukorra parandamiseks parteidel pole. Ja ei tule ka.

Praegu tingib teatud vastumeelse maiguga sundliigutuste tegemise üksnes asjaolu, et vahepeal on toime pandud haldusterritoriaalne reform (NB! mitte segi ajada omavalitsusreformiga), mis muudab administratiivpiire ja tagab uutes piirides veel vähem kohalikku omavalitsust ning senisest veelgi suurema parteide keskaparaadi kontrolli. Kuid mis kaasnevalt muudab ka valijameeste kogu kompositsiooni ning see on seaduse muutmise päästikuks.

Kuidas me ka ei mõtleks ja seadusemuudatusi kirja ei paneks, täiuslikkust pole ses asjas saavutada võimalik. Kodanike kaasamisest saadavat rahulolu oleks võimalik siiski saavutada küll.

Riigikogu peaks otsustama, minupärast kas või koalitsiooni töörühma ettepanekul, et sügiseste kohalike valimistega koos korraldatakse rahvaküsitlus, kus kodanikele esitatakse üks lihtne küsimus, millele on antud kolm vastusevarianti: