Sirje Kiin: imel on Eesti rahva ajaloos olnud tähtis osa

Oleme alati olemas olnud. Oleme olnud olemas Läänemere-äärses maailmas nii kaua, et ükski arheoloog ega ajaloolane, geneetik või rahvastikuteadlane ei oska öelda päris täpselt, kui kaua. Kui mina käisin koolis, siis õppisime, et viis tuhat aastat. Nüüd kirjutatakse uuematele arheoloogilistele leidudele tuginedes, et oleme siinmail olemas olnud vähemalt kümme või üksteist tuhat aastat.

Eesti nime üheks etümoloogiliseks allikaks on peetud germaani sõnatüve «ost» («öst», «est»), mis tähendab «ida» ehk idapoolset rahvast. Heal maal on ajaloo jooksul olnud väga palju nimesid: Estonia, Esthonia, Estonie, Estlandia, Esten, Aistland, Eistland, Ehstland, Hestia, Estia, Esto, Estones, Astalānda, Estimah, Esthi Mah, Eestimaa ja Päris-Eesti.

Ehkki Eesti on üks maailma väiksemaid riike, mille ühest äärest teise sõitmiseks piisab vaid mõnest tunnist, on meil ometi 3794 kilomeetrit mitmekesist rannajoont rohkete lahesoppide, väinade ja abajatega ning 2222 meresaart ja laidu ning üle 1400 järve.

Kus mujal ilmas saaksid ühe suvepäeva jooksul supelda seitsmes erinevas järves, nagu pojaga mullu suvel tegime, kartmata kalakõrvetust, mürgiusse, haisid või krokodille? Kes või kus mujal maailmas julgeks hüpata karge tumeda veega rabalaukasse või talvesaunast otse jääauku? Soomlased muidugi söandavad, aga nemad on meie hõimlased, põlvneme nendega samast soome-ugri keelejuurest.

Laulusõna ütleb küll, et ei leidu kulda ega hõbedat me maal, aga need ülehinnatud väärismetallid ongi vanamoodsad, taastumatud varandused. Kaasaja rikkuseks on hoopis puhas loodus ja puhas õhk, niitude, metsalillede, seente ja marjade imeline mitmekesisus ning mahetoit, mida Eestis leidub veel küllaga ja mille jätkusuutlikkust peaksime hoidma sellise hoolega nagu oleks-võiks-peaks meie maa kuuluma üleni maailma Punasesse Raamatusse.

Eesti identiteedi tuum ei põhine vastandusele ega vihkamisele, nagu poliitpropagandas kiputakse eriti viimasel ajal väitma, vaid on algusest peale, ajast aega olnud sügavalt keele- ja kultuurikeskne: alates maailma suurimast ja mitmekesisemast rahvaluulekogust ja lõpetades Arvo Pärdi üle ilma kõige mängituma-pärjatuma vaikusemuusikaga.

Isamaaluuletaja Henrik Visnapuu kirjutas oma mälestusteraamatus «Päike ja jõgi» (1951): «Generatsioon, kes nägi Vene monarhia lõppu ja Eesti Vabariigi algust, tunnetab selgesti üht vaheaega, mil endine rahvuspoliitiline programm lakkas olemast võitlusülesannetena ning uus programm polnud veel kujunenud, arenedes sündmuste taustal tagasihoidlikust autonoomia nõudmisest föderatsiooni nõudmiseks ning siis iseseisva riigi taotlemiseks.

Milline kuristik haigutas nende kahe epohhi vahel, seda võib selgesti tunnetada vaid see, kes ühest ajastust teise tuli. Kui ainult kujutella, et enne 1917. aastat võideldi eesti keele professuuri pärast ja oli vaid eesti keele lektoraat ja 1919 avas uksed Eesti oma ülikool, siis aimame, millise hüppe olime teinud kultuuri alal kahe-kolme aasta jooksul. Arvame selle juurde oma sõjaväe, omavalitsuse, oma riigi ja riigivalitsuse, siis mõistame, mis meile õieti oli juhtunud. /----/ Kuidas selline hüpe tulevikku, oli võimalik, see päätükk meie vanemast ajaloost peaks seisma meie ajaloouurimise tulipunktis.»