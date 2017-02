Video. Konstantin Pätsi vabariigi aastapäeva kõne 1939. aastal: meie tahame tülidest eemale jääda

Postimees avaldab Pätsi kõne muutmata kujul:

Sõdurid ja kaaskodanikud!

Meie oleme oma riigis rahulikult jälle ühe aasta mööda saatnud. Sel ajal, kui terve maailm on ärevust täis olnud, kui rahvad on kartnud uut suurt verevalamist tulevat, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimata oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma puutumatuses.

Millega seda seletada?

Mitte meie jõu ja kangusega, vaid ainult sellega, et meie oleme oma riigi loonud, õiglusele rajanud ja meie ei nõua ei teiste riikide käest ega teiste rahvaste käest midagi, mis ülekohtune oleks.

Meie tahame rahus elada. Rahus tööd teha. Meie tahame tülidest eemale jääda. Ja tahame kaasa aidata, et terves maailmas rahu võidule pääseks. Ainult sellele võime meie oma sisemist rahu rajada ja ainult sellele on võimalik meil ka tulevikus oma tööd ehitada.

Mina soovin, et meie järgmine aasta annaks meil seda rahu. Annaks rahu tervele maailmale. Et meie rahvad võiksivad rahulikult oma tööd teha. Mitte ennast veristada ja oma varandusi hävitada.

Meie aastapäeva pühal soovin mina meie sõduritele, meie rahvale, meie riigile, kõige paremat tulevikku, sest ei ole meil kallimat kui meie vaba, loodud meeste vere ja ohvritega, riik. Temale pühendame ka tuleva aasta oma parimad tunded. Ja toome Temale oma parema rahvuse vilja.

Konstantin Pätsist sai Eesti president 24. aprillil 1938. aastal. Ta oli vabariigi riigipea kuni 17. juunini 1940, mil algas Nõukogude okupatsioon.