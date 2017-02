Sõnad, mille saime eelmistelt presidentidelt ehk «tädi Maalist» «vabakonnani»

Riigi sünnipäevakõne on Eesti Vabariigi presidendile aasta tähtsaim etteaste. Ühelt poolt püütakse selles hõlmata ühiskonna- ja riigielu tähtsamaid valdkondi, teiselt poolt aga lastakse lendu mõni mõte või teematähistaja, mis pälvib hiljem avalikkuse tähelepanu ja võimendub järelarutlustes.

Need tsitaadid, kõnekujundid või märksõnad jäävad hiljem rahva mälus ringlema kui selle või teise presidendi retoorilised jäljed.

Lennarti lennukad killud

Lennart Meri / Vabariigi Presidendi Kantselei

Lennart Meri kõned olid tulvil lennukaid võrdlusi, väiteid ja jõulisi mõttearendusi, sh ka aastapäevakõned. Juba esimeste kõnede pealkirjad ise paistsid silma aforistliku lihvitusega: «Meie piir on Euroopa väärtuste piir» (1993), «Kultuur on poliitika, poliitika on kultuur» (1994), «Laevasillal käib töö kakskümmend neli tundi ööpäevas» (1995), «Ainult vigadest õppida on viga» (1996).

Meri kõneles tuleviku nimel, õhutas eneseületamisele ja suuremaks saamisele. Nii lõpetab ta 1995. aastal peetud sünnipäevakõne: «Oleme minevikku kasutanud enda haletsemiseks: viiskümmend aastat okupatsiooni, seitsesada aastat orjaööd, kümme tuhat aastat kiviaega – selle orjameelse masohhismiga ei ole Euroopas palju peale hakata. Eesti ei ole kunagi olnud võimult suur. Kuid Eesti on olnud ja võib taas saada vaimult suureks, jäädes iseendaks.»

Meri kuulsamaid märksõnu on «Eesti Nokia». Sellega lõpetab ta vana ning avab uue aastatuhande. 1999. aasta algul ärimeestele esinedes küsib ta: «Mis on Eesti Nokia?» Mais 1999 kordab ta seda küsimust Hansapanga konverentsil, tõdedes, et mitme kuu möödudes olevat see küsimus jõudnud ka populaarsete väljaannete veergudele, Eesti Nokia «on saanud osaks eesti folkloorist».

Tegemist polevat aga tootega, vaid majanduse ja laiemalt võttes kogu ühiskonna veduriga. Meri 24. veebruaril 2000: «Niisiis, mis on Eesti Nokia? Kallid kaasmaalased, ma tajun ka ise, et ennast kordan. Kuid see kinnitab üksnes tõsiasja, et valitsused on tulnud ja läinud, kuid riigi arengusuund on püsinud muutmatult.» Kõne lõpus teebki ta ettepaneku asutada Soome eeskujul «raha ja vaimu liit» – Sitra.

Teiseks Lennart Meri märkmõtteks on saanud «tädi Maali». 2001. aasta sünnipäevakõnes nõuab ta – ja mitte esimest korda –, et ametnikud, poliitikud, aga ka teadlased väitleksid Eesti elu probleemide üle inimestele arusaadavas keeles. Meri nimetab udutamist ja keerutamist vaesustunnistuseks poliitikutele ja eriteadlastele, aga puutumata ei jää sellest ka avalik sõna, «kes on enam huvitatud löövast pealkirjast kui puhtast informatsioonist».

28. märtsil 2001 Postimehele antud intervjuus ütleb Meri: «Eesti kodanike paremat teavitamist olen nõudnud paljudes oma kõnedes, viimati vabariigi aastapäeval, ja teen seda ka edaspidi, sest mis tahes uuendus saab edukas olla ainult tingimusel, kui seda toetab rahvas, tädi Maali kaasa arvatud.» Paradoksaalsel kombel tõusis «tädi Maali» lendu just tänu Postimehe toimetuse poolt intervjuule pandud pealkirja «Euroliit tuleb teha tädi Maalile arusaadavaks» kaudu. Tädi Maali Lennart Meri kõnefiguurina on jõudnud nüüdseks ka Vikipeediasse.