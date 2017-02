Otseülekanne: kuidas Eestis aktiivselt ja väärikalt vananeda?

Seminari fookuseks on tõdemus, et aktiivsena vananemise teema vajab terviklikku ja tugevat eestvedamist, mis praegu Eestis puudu on. Seminaril keskendub Praxis peamiselt järgmistele teemadele: elukestev õpe ja töötamine, hoolekanne, ühiskonda panustamine ja vabatahtlik töö.

Seminari kava:

10.45-11.05 avasõnad ja Praxise projektijuhi Tiina Tambaumi ettekanne tutvustamaks eakate olukorda Eestis

11.05-12.15 Praxise analüütikute lühiettekanded eakate poliitika valdkondade lõikes

13-14 paneeldiskussioon ja kokkuvõtte