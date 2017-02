Pealkirjas öeldud mõte on iseenesestmõistetav nii kristlastele kui post-kristlastele. Post-kristlased oleme me kõik, kes elame õhtumaistes ühiskondades ning võtame tõsiselt nende väärtusi. Küsimus pole loomade alavääristamises, vaid inimeste vääristamises. See ei väljendu mitte liigi, soo või mõne muu hulga tasandil, vaid iga üksiku inimese kaudu. Seaduse, nagu jumala ees, on iga inimene võrdne.