Jüri Ratas: liitlasväed Eestis kaitsevad Euroopa rahu ja vabadust

Ühendriigid aitasid meil okupatsiooniaegadel hoida usku vabadusse ja nende toetus on aidanud meil muutuda üheks moodsamaks riigiks maailmas, kes panustab enda ja oma liitlaste julgeolekusse, panemata kahtluse alla selle vajalikkust. USA panus Euroopa julgeolekusse ning kohalolek Eestis aitab seda edulugu hoida ja tagada Euroopas rahu. Selle sõnumi edastan mais NATO tippkohtumisel Brüsselis ka Ühendriikide presidendile Donald Trumpile.

NATO loodi 1949. aastal sooviga elada rahus kõigi rahvaste ja valitsustega. See soov on siiani sama. Eesti üheskoos liitlastega, kes väärtustavad demokraatiat ja vabadust, on ühendanud oma jõud, et säilitada rahu ja julgeolek. Meil on üks Põhja-Atlandi julgeolekuruum, kus liitlasväed Tapal ja Ämaris, Vænesis (Norra) või Vilseckis (Saksamaa) on vabaduse kaitseks, mitte ühegi riigi ründamiseks.

Aprillis Tapale saabuvat lahinggruppi hakkab juhtima Eesti hea liitlane Ühendkuningriik. Sellesse panustavad kord Prantsusmaa, kord Taani kaitseväed, kelle kõigiga on Eestil olnud suurepärane ja pikaajaline koostöö. Briti mereväe ja Taani vabatahtlike toetus pea sada aastat tagasi aitas tuua meile Eesti riigi ning 25 aastat tagasi aitasid Briti ja Taani ohvitserid üles ehitada Eesti kaitseväe. Meie sõdurid võitlesid Helmandis üheskoos rahulikuma ja stabiilsema maailma nimel.

Olen ka mina lugenud välismeediast, et Eesti on justkui sõjatanner, kus vaenlane on kohe tulemas. Kinnitan selgesõnaliselt, et see on vale. NATO paigutab oma lahinggrupi Eestisse üksnes ja ainult kaitse eesmärgil. See samm on proportsionaalne ja täielikult kooskõlas NATO liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega. Me oleme üks omadest ja jagame põhimõtet elada rahus kõigi rahvaste ja kõigi valitsustega.

Soovime, et liitlased saaksid siin harjutada ning neil oleks korralikud elu- ja olmetingimused. Liitlasüksuste vastuvõtmiseks vajalikud investeeringud ei tule Eesti pikaajalise riigikaitse arengukavade arvelt, vaid katame need lisaks sellele kahele protsendile. Ehitusplatsid Tapal toodavad julgeolekut igale Eesti inimesele ning aitavad elavdada ka Eesti majandust.

Kõik saavad riigi kaitsesse panustada

Ma soovin Eesti riigile sünnipäevaks, et vene keelt kõnelev vanaproua, kes andis kotitäie õunu Tapal teenivale USA kaitseväelasele, ja Tapa koolipoiss, kes aitas neil omavahel rääkida, teeksid koostööd ka järgmisel korral. Oma riigi kaitsesse saavad panustada kõik Eesti inimesed – olgu nendeks ettevõtjad, kes parandavad Tapal sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi, või Nursipalu harjutusväljaku kõrval elavad põllupidajad, kelle mõistev suhtumine aitab tõsta meie kaitsevõimet ja koostööd liitlastega.

Olen kindel, et kui kindral Laidoner näeks meie 99. sünnipäeval Eesti riigi arengut, oleks ta meie saavutustega rahul.