Edasi 1990. aastal: intertüdrukud

Neiud võeti alaealiste jaotuspunkti. Juhtunut hakkas uurima rajooni prokuratuur. Nõo külanõukogus otsiti välja meeskodanikud, kelle seltskonda olid neiud sattunud ning kellega koos lõbusasti aega sisustati. Tuli välja, et Moskva oblasti Lobnja linna neiud 16-aastased Svetlana ja Jelena ning 17-aastane Regina olidki nimelt selleks Eestimaale sõitnud, et siin koos meestega aega veeta. Olid peatunud mitmes kohas Lõuna-Eestis, kuid külade ja alevite nimed polnud neile meelde jäänud. Uurimisega tehti kindlaks, et midagi kriminaalset ei juhtunud ja neiud olid meelsasti vahekorraga nõus.

Tüdrukutega käidi ka suguhaiguste dispanseris. Analüüside tulemuste kohta ütles arst põiklevalt: ühel halb «kliinik», teistel tulemus negatiivne. Seega võib mõnel meesterahval tekkida vajadus sellesama dispanseri järele.

Vanemad sõitsid Tartusse ning viisid oma tütred koju.

25.02.1990