Video: Žirinovski ähvardas taaskord Baltimaad maamunalt minema pühkida

Seekordses telekanali Rossija 1 otse-eetris olnud Solovei saates tuli jutuks Müncheni välis- ja julgeolekupoliitika konverents ning Euroopa Liidu tulevik. Kohal oli teiste seas ka Euroopa Parlamendis Eestit esindav Yana Toom. Esimesena sai sõna Žirinovski, kes on Venemaal Kremli-meelse opositsioonilise Liberaaldemokraatliku Partei esimees ja endine riigiduuma asespiiker.

Rohkem agressiivsete sõnavõttude poolest tuntud mees ei hakanud aega eriti raiskama ja tegi pärast väikest sissejuhatust selgeks, et Venemaa võtab endale konflikti korral õiguse anda Baltimaadele ja siin paiknevatele liitlasvägedele ennetav löök, aga lausa nii, et neist riikidest ei jää midagi alles.

«Teie! Teie, baltlased,» hüüdis Žirinovski erutunult ja viibutas näpuga Toomi suunas. «Kas teil on vaja NATO vägesid? Aga paigutage! Paigutage neid kas või sadades tuhandetes ja need hävitatakse! Pidage meeles, sooritame ennetava löögi kõikidele NATO vägedele meie piiri lähedal. Kui need paiknevad Baltimaade territooriumil, siis teid pühitakse maamunalt minema. Mitte selle pärast, et te ei meeldi meile, vaid hoopis selle pärast, et [NATO] väed paiknevad meie piiri lähedal.»

Žirinovski soolo sellega aga ei piirdunud.

Ühel hetkel hakkas mees uuesti häält tõstma ja küsis retooriliselt: «Vähendame relvastust?» «Ei mingit relvitustamist! Hoopis suurendame!» karjus ta ja lõi käega vastu lauda.

«Katsetame uusi relvi. Meil on uued relvad! Ja teie [Poolas ja Rumeenias asuv NATO] raketikaitsesüsteem ei sega meid. Paigutage need süsteemid ükskõik kuhu: Budapesti, Prahasse, Bratislavasse. Paigutage kõikjale oma raketikaitsesüsteemid. Need riigid tehakse maatasa. Seal seisavad raketiseadmed tuumalõhkepeadega. Sooritame löögi! Teie enda raketid hävitavad teid! Kas saite aru, baltlased?»

Kuigi Žirinovski ei öelnud, millega Venemaa kavatseks meid teise ilma saata, võib tema varasematest väljaütlemistest arvata, et ta mõtles tuumalööki. Näiteks 2014. aasta suvel ütles ta telekanalile Rossija 24 antud usutluses, et Moskval ei jää muud üle kui korralda Baltimaades ja Poolas paiknevatele NATO baasidele aatomirünnak.

Ent tuumapommiga ähvardamine ei olnud Žirinovski etteastes siiski ainuke koht, kus peaks kukalt kratsima. Näiteks andis poliitik veel mõista, et vähemalt pool Eestist peaks kuuluma Venemaale. «Eesti alla kuulub Tallinn ja Pärnu, kõik ülejäänud on aga venelaste oma. Narva on mis? Eestlaste linn? Tartu. See on ju vene linn Jurjev! Te ju kõik elate võõral maal.»

Siinkohal tasub meelde tuletada, et juba 2003. aastal Ivangorodis valijatega kohtunud Žirinovski ütles kohalikele, et tema juhitav erakond taotleb praeguse Eesti-Vene piiri muutmist. Ka siis ütles ta, et Narva ja Tartu tuleb meilt ära võtta.

Kogu eelneva loo valguses tekib aga küsimus, kuidas saab Žirinovski-taoline mees olla Kremli orkestreeritavas Vene meedias kasulik?

Troitski vastas Postimehele, et Žirinovski täidab Venemaa juhtkonna jaoks juba pikemat aega kaht kindlat eesmärki. «Ühest küljest on ta tippaja kloun, see tähendab tema ülesanne on mobiliseerida rahvast ja meelitada ka teatud osa lausidioote valimistele. Teisest küljest on tema roll hirmutada lääne poliitikuid ja ajakirjanikke, et nad pärast räägiksid: «Vaadake, mida räägib Žirinovski! Isegi Putin kirub teda.»»

Ta lisas, et Žirinovski on Venemaal kõige eredam poliitikust show-mees. «Ta on omal viisil loominguline, mispärast kutsutakse teda väga tihti televisiooni.»