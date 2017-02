Allar Jõks, Jüri Saar: Eesti õigusloome 2016 ehk Nad tegid seda jälle!

Kiita maksab ka välismaalaste seaduse muudatust, mis loob paremad võimalused ettevõtetele välistööjõu leidmiseks ning kergendab välismaalastel Eestis seaduslikult tööd teha. Mõlema seaduse ühisjoon oli läbimõeldus ja kõigi asjaosalistega eelnev konsulteerimine.

Möödunud aasta seadustetegu hinnates ei saa ei üle ega ümber haldusreformi seadusest. Sellel oli nii tuliseid pooldajaid kui ka kompromissituid vastaseid.

Seadus võiks olla kohustuslik õppematerjal, kuidas mitte õigusnormi sõnastada. Ega ilmaasjata riigikohus haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse asjas märkinud, et seadusandja tahte väljendamiseks on kasutatud liiga keerulisi lausekonstruktsioone (nt ülipikki põimlauseid). Nii on ühes lauses mitu mõtet ja mitu viidet, mistõttu peab seaduse mõistmiseks samal ajal lugema teisi õigusakte.

Haldusreformi seaduse eesmärk on kiitmist väärt: luua õiguslik alus tugevamatele kohalikele omavalitsustele. See, mida viisteist aastat ei suudetud, tehti nüüd sisuliselt aastaga. Siin, kiire jõustamise kivi all peituvad samas ka seaduse puudused.

Ainult piiride kaotamine valdade vahelt ei tee kahest nõrgast ühte tugevat. Kuivõrd haldusreformi seadus on raamistik, on vaja kehtestada mitu eriseadust, mis peavad haldusreformi täitma sisuga. Kahjuks ei ole veel 2017. aasta veebruaris, st üle poole aasta pärast seaduse jõustumist teada, milline on kohaliku omavalitsuse rahastamismudel ja kuidas jagatakse ülesanded kesk- ja kohaliku võimu vahel. See asjaolu pole takistanud valitsusel sundliitmast vastu puiklevaid valdu, kes ei taha osta põrsast kotis.

Valitsemiskvaliteeti iseloomustab võimekus riigis kehtivaid seadusi ellu viia. Aasta tagasi juhtisime kooseluseaduse näitel tähelepanu, et ei ole tähtis, kas seadus meeldib või mitte, vaid et riik peab tagama jõustunud seaduste rakendamise. Valitsusvastutuse kandmine pole ainult võimalus, vaid on ka kohustus. Nii läheb kooseluseaduse rakendusaktide jätkuv puudumine riigile lõppkokkuvõttes kalliks maksma, kuigi vormiliselt võiks öelda: «Tehtud!»

Järgmisel aastal tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Mida teha, et juubelilauas ei peaks paha õigusloome näiteid kokku võtma kolme s-iga: sõnamurdlik, sihitu ja silmakirjalik?

Novembris alustanud valitsus paistab mitte uskuvat oma pikemaajalist kestmist. Kuidagi teisiti ei oska me seletada seadusandlikku tormakust. Äsja see oli, kui avalikkuse ette paisati pensionireformi idee, millega kaasnes paaniline kampaania «Eesti otsib tööraamatut».

Kuidas pidurdada turbomenetlusi, mis võimaldavad sisuliselt kahe nädalaga seadustada kõik «kibekiired ja hädavajalikud» sammud? Kaaluda võiks riigikogu kodukorraseaduse muutmist nii, et nn äkkmenetlusi saaks poliitilise tahte seadustamisel kasutada ainult erakorralistel asjaoludel. Ja vaikiv kokkuleppe võiks olla, et valitsuse vahetus ei ole selline asjaolu.

Läänemaailma kummitav tõejärgsus pole jätnud puutumata ka Eesti seaduste tegemise kultuuri. Ekspertide roll nii otsuste tegemisel kui ka õigusloomes ei vähene ainult Eestis. Teadmispõhist õigusloomet asendab veendumuspõhine «mis tundub olevat parim mulle, peab olema parim kõigile».

Selleks et õiguse loomist kaitsta pelgalt usule või veendumusele tuginevate otsustajate eest, võiks kaaluda riigikogu komisjonide võimekuse tõstmist nõunike arvu suurendamise abil. See oleks ka üks võimalus vähendada riigikogu kummitempli rolli.