Tuul Sepp: kuidas läbida edukalt doktorantuur ja saada väärt töökoht

Üks kolleeg palus minul ja teistel meie labori järeldoktorantidel hiljaaegu oma kogemuste põhjal kirja panna nõuanded doktorantidele, kuidas doktorantuur edukalt ja tervet mõistust kaotamata läbida. Kuna tema sihtrühmaks olid eelkõige Ameerika doktorandid, minu kogemused pärinevad aga Eestist, tundub paslik neid ka Eesti lugejatega jagada.

Järgnevad punktid on rohkem kirjeldus, kuidas mina hakkama sain. On ilmselt keerulisem vaadelda neid kui eeskuju, mida teised inimesed saaksid või tahaksid järgida, kuna inimesed on erinevad ja nende soovid ja võimalused lähevad veel rohkem lahku. Ameerika tudengitele teeb näiteks pereelu ja õpingute kombineerimise eriti keeruliseks see, et neil pole mitte mingisugust tasustatud vanemapuhkust, tervisekindlustus ka lastele tuleb maksta oma taskust ja lastehoiud on üle mõistuse kallid (täiskohaga lastehoid linnas, kus ma praegu elan, on ligi 1000 dollarit kuus!).

Neid asjaolusid meeles pidades mõelge, kuivõrd palju lihtsam on noorte perede elu Eestis. Seega pole see artikkel mitte «nipid, mida järgida», vaid pigem mõeldud andma praegustele ja tulevastele alustavatele teadlastele veidi rohkem inspiratsiooni ja julgust endagi põhimõtted, eesmärgid ja lahendused sõnastada.

Minu taustast: kaitsesin doktorikraadi Tartu Ülikoolis 2012. aastal. Mul on kolm last, kellest kaks sündisid ülikooliõpingute ajal ja kolmas poolteist aastat pärast doktorikraadi kaitsmist. Praegu viibime kogu perega Ameerika Ühendriikides Arizonas, kus ma täiendan ennast Euroopa komisjoni Marie Sklodowska Curie järeldoktorandigrandi toel, et seejärel jätkata teaduskarjääri Eestis.

Põhimõtted, mida ma olen viimase kümne aasta jooksul järginud, on järgmised.

1. Elu edasi ei lükka.

Suur osa minu tööst käib laboris, kus ma olen ümbritsetud ohtlikest kemikaalidest, mis võivad mõjutada minu tervist. Seega teadsin, et hea mõte on saada lapsed võimalikult vara, isegi enne 30. eluaasta täistiksumist. Teadust saab vabalt teha ka viie- või kuuekümneaastasena, kuid lapsi mitte.

Tahtsin peret, kus lastel on õed ja vennad, ning ehitasin sellest lähtuvalt üles ülejäänud plaanid. Perekonna (abikaasa, laste vanavanemate, minu õdede) tugi aitas väga palju, samuti juhendaja, kes väärtustas pere olemasolu väga kõrgelt ning aitas mul leida võimalused teha teadust ka väikeste laste kõrvalt.

Minu beebid olid kontoris teretulnud ning magasid sageli kärus nurgas, kui mina tööd tegin. Sain vedada koju mikroskoobi, et teha uurimistööd laste uneajal ka kodus. Kui lapsed kasvasid suuremaks, said nad minuga koos reisida ja osaleda välitöödel ning nii lapsepõlvest päranduseks teadmised loodusest ja selle uurimisest.

Kahtlemata on vahepeal olnud väga raske ja on esinenud aegu, kus ma olen end tundnud läbikukkununa nii lapsevanema kui ka teadlasena, kuid kellel ei oleks ajutisi probleeme enesekindlusega? Vähemalt ei tunne ma, et oleksin millestki loobuma pidanud (välja arvatud ööuni, telekavaatamine ja sõpradega suhtlemine).