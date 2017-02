Reps Sputnikus: Eesti poliitikud ajavad rahvusi omavahel tülli

«Alates 2003. aastast alustasime Eestis holokausti meenutamist. Ja nüüd saame aru, et see ei olnud ainult mingi suur sõjaline konflikt. See oli kohutav nähtus juudi rahva vastu. 2003. aastal olin ministriametis esimest korda. Ja mulle meenub, kuidas toona kahjuks räägiti pikalt ühiskonnas sellest, et sellist päeva ei ole Eestis vaja, et Eestis oli oma tagakiusamine, olid omad probleemid. Eesti ajaloolased ei tahtnud väga pikalt mõista, milline tragöödia see oli.

Mina tahtsin, et minu lapsed saaksid ise Auschwitzi laagris aru ja tunnetaksid [holokausti]. Meil on tõesti omad probleemid. Kogu minu pere oli Siberis, paljud neist jäid sinna, paljud hukkusid. Aga see, mis juhtus holokaustis, oli palju süsteemsem, see oli midagi muud. See oli hullem. Seal ei olnud midagi poliitilist. See oli selgelt ühe rahvusgrupi hävitamine. Seda on vaja mõista ja teada. Tunnetasin seda, kui olin Auschwitzis ja selle koha läheduses, sain emotsionaalselt aru, tuginedes inimeste meenutustele, nende öeldule, kõigele, mida nägin. Isiklik faktor avas minu silmad sellele inimeste hävitamissüsteemile,» rääkis Reps.