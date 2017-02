Art Johanson ja Jaak Valge: Päts ja vabadussõjalased, riigikogu ja demokraatia

Ometi Soome demokraatia säilis. Eestiski pole alust arvata, et vabadussõjalased oleksid võimulesaamise korral oma koostatud põhiseadust rikkudes autoritaarselt valitsema hakanud. Pealegi oli 1934. aasta esimestel kuudel poliitiline pinge hakanud pigem langema.

Tõsiseltvõetavad pole ka teised autoritaarvõimu hiljem esitatud argumendid: väide, et vabadussõjalaste valimisvõidu korral ähvardas Eestit agressioon Nõukogude Liidust, on hiljem ümber lükatud. Süüdistus vabadussõjalaste seotusest natsidega pärineb samuti nende poliitiliste vastaste propagandast ja tänaseks on selge, et mingeid tõendeid taolise seotuse kohta neil ei olnud.

Nii pole kahtlust, et Päts pani riigipöörde toime eelkõige selleks, et ise võimule jääda. Varasematel riigikogu valimistel polnud Päts olnud kuigi populaarne kandidaat ja 1934. aasta 12. märtsiks pidi talle riigivanema valimiste toetusallkirjade järgi selge olema, et aprillis ette nähtud valimistel tal võidušanssi ei ole, võiduvõimalus on pigem vabadussõjalaste kandidaadil.

Siinkohal on põhjust mõelda selle üle, kas riigikogu kantselei väljaantav parlamendiuuringute stipendium sobib ikka kandma selle isiku, August Rei, nime, kelle heakskiidul demokraatlik parlament Eestis likvideeriti…

Hiljem fikseeris Päts selle asjaolu üsna omapärasel moel – nimelt, et rahvas on haige. Lisaks võis ta karta vabadussõjalaste ajalehes peatselt ilmuma pidanud materjali tema majandustegevuse kohta.

12. märtsi riigipööret võib aga pidada ka kolme riigivanema kandidaadi – Pätsi, Johan Laidoneri ja August Rei kokkuleppel toimunud võimuhaaramiseks neljanda kõige populaarsema kandidaadi – Andres Larka vastu.

Seejuures on teadmata kuivõrd August Rei konkreetse plaani väljatöötamisega seotud oli, küll pole aga vähimatki kahtlust, et riigipööre pidi toimuma tema teadmisel ja heakskiidul.

Loid vastuhakk

Mõnisada vabadussõjalaste juhti arreteeriti, enamik neist küll suhteliselt lühikeseks ajaks. Parlamendi enamus aga kiitis kaitseseisukorra kehtestamise esimese hooga heaks. Osalt põhjusel, et veel usuti Pätsi-Laidoneri väiteid, aga vähemalt osa parlamendiliikmete puhul võis põhjuseks olla ka küüniline arvestus – uus, mais valitav riigikogu pidi olema ainult 50-liikmeline, mis tähendas pealegi olukorras, kui suure osa kohtadest täidavad vabadussõjalased, ilmselgelt ebameeldivat prognoosi oma kohast ilmajäämiseks. Riigipöörde korral polnud see aga koheselt selge.

1934. aasta sügisel, mil parlamendiliikmed olid aru saanud riigipöörde tähendusest ja osa avaldas neist protesti, saadeti see riigikogu koosseis, mille õiguslik staatus oli nii või teisiti muutunud kahtlaseks, autoritaarrežiimi korraldusel laiali.

Ilmar Raamot, kes koosolekut rõdult jälgis, kirjutab: «Ei juhtunud midagi. Kelleltki ei tõusnud protestihüüet või spontaanset tõotussõna – jätkata võitlust õigusliku korra ja rahva vabaduse eest. Rahva saadikud astusid vaikselt koduteele. V Riigikogu tegevus lõppes seega ilmetu allandmisega oma saatusele.» Riigikogu juhatus võttis aga vastu palka, lisatasusid ja korteriraha ka pärast seda.