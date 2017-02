Sirbis sel reedel: kultuuri- ja teaduspreemiad ning Wiedemanni keeleauhind.

Nimi, ka kohanimi, on võimu atribuut. AILI KÜNSTLER intervjueerib Wiedemanni keeleauhinna laureaati Marja Kallasmaad. Marja Kallasmaa: „Meid ümbritsevad eeskätt etümoloogiliselt läbipaistvad liitsõnalised kohanimed, kuigi nimeteaduses kaldutakse keskenduma haruldastele ja läbipaistmatutele.“

Riigi teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (nn elutööpreemiad) on saanud kaks akadeemikut: väljapaistev matemaatik Gennadi Vainikko Tartu ülikoolist ning Tallinna tehnikaülikooli küberneetika instituudi kauaaegne juhtivteadur, eesti arvutiteaduse üks rajajatest Enn Tõugu.

ENN TÕUGU: Algoritmiline andekus ja mida sellega peale hakata

On üks tegevusala, kus andekus paistab sedavõrd selgelt välja, et pole kahtlustki selle mõjus te-gevuse tulemuslikkusele. Mul on küllalt tuttavaid, keda kadestan tõsiselt nende laulmisoskuse ja üldise musikaalsuse pärast. Niisiis, mõtlen siin muusikalist andekust. Eestlased võivad selle üle uhked olla. Meil on orkestrijuhte, koorijuhte, lauljaid ja heliloojaid, kes tuntud üle maailma, ning noori tuleb üha juurde. Sooviksin väga, et midagi sellesarnast oleks ka minu tegevusvaldkonnas – arvutiteaduses.

GENNADI VAINIKKO: Ühe matemaatiku kujunemislugu

Arvamus, et matemaatika on õpetus arvudest ja geomeetrilistest kujunditest, on lootusetult lihtsustatud ja iganenud. Matemaatika selle nüüdisaegses tähenduses on eelkõige matemaatiliste (mõtteliste) mudelite analüüs. Matemaatiline mudel – see on abstraktne hulk, mille elementide vahel on kirjeldatud rida seoseid; mudelit uuritakse loogikareeglite alusel.

ANDRA TEEDE: Lihtsad konstruktsioonid ja keerukas huumor. Reis koos Priit Pärnaga läbi tema loomingu

Priit Pärn on Eesti animafilmi vaieldamatu legend, kelle peaaegu kogu filmilavastajaloomingut saab näha neljal teisipäeval alates 21. veebruarist Eesti Kinoliidu retrospektiivi raames Kinomaja saalis.

Alates 1977. aastast on Pärn teinud üle kahekümne joonisfilmi, millele lisanduvad arvukad reklaamid, karikatuurid, illustratsioonid, graafika ning töö õppejõuna Eestis, Soomes ja lühiajaliselt paljudes välisriikides. Pärna loomingut, mis on nii visuaalselt, ideoloogiliselt kui ka stilistiliselt äärmiselt mitmekülgne, saab liigitada mitut moodi.

JÜRI REINVERE: Beethoveni pärand ja elamuskultuur

Nagu iga kasvav kapital, peab ka muusikaäri saavutama järjest suuremaid mõõtmeid ning neid hangitakse ennekõike sealt, kus on veel jäänuseid Beethoveni-aegsetest ideaalidest.

2020. aastal tähistatakse Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva. Saksamaal tähendab see suuri eripidustusi, sest ei ole kerge leida teist saksa või mittesaksa päritolu heliloojat, kelle mõju oleks nii kaugeleulatuv kui Beethovenil.

IKE VOLKOV: Pilvelõhkujad porgandipeenra kohal

Ehituses ringleb suur raha. Erakonnad on kõvad arendajad ning iga valitseja tahab linnapilti oma jälje jätta.

Sellest on nüüd kümme aastat, kui olin Tallinna peaarhitekti ametis, ja tundub, et on paras aeg meenutada, kuidas oli, vaadata, mis on saanud ning kuidas kõik edasi kulgeb. Mõned asjad on päevselged, mõningad reeglid paigas. On asju, mida muuta ei saa.

Reaalmažoorist ebatäiusliku loomeprotsessini. Kristiina Kiis intervjueerib Rasmus Puuri. RASMUS PUUR: „Minu juured on tugevalt kinni eesti klassikalise muusika kaanonis.“

End meheks metsast nimetav helilooja, dirigent ja arranžeerija Rasmus Puur (1991) on muusiku elukutseni jõudnud suuresti juhuse ja töö tõttu. Muusikaprojektides on talle kõige olulisem see, miks midagi tehakse. Puuri muusika on äratuntavalt helge helikeelega ja nii on olnud ka tema seadete puhul. See aasta toob tema loometeele kaks märgilist suursündmust: ooperi ja laulupeo.