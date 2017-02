Juhtkiri: väikese, aga ohtliku pahareti võllanaljad

Naabrid Lõuna-Korea ja Jaapan on sügavalt mures ning seda muret mõistev rahvusvaheline avalikkus reageeris valulikult nagu ikka. Mõistagi tuleb praegu teraseimalt jälgida Ameerika Ühendriikide ehk vastse presidendi Donald Trumpi avaldusi. Meie julgeoleku seisukohalt on Ühendriikide selge jõuline reaktsioon iseäranis tähtis.

Trumpi võimule tulek on külvanud rohkesti segadust ja seetõttu ärevustki. Seda enam ootavad Ühendriikide liitlased just niisugustel puhkudel signaale, mis annaksid aimu, milliseks uue administratsiooni välispoliitilised jõujooned kujuneda võivad. Paraku tuleb tõdeda, et vastus esimesele provokatiivsele sammule oli leebevõitu: pressikonverentsil Jaapani peaministri Shinzō Abega jäi Trumpi toetusavaldus üsna üldsõnaliseks.

Küsimus on eeskätt selles, kui teravaks läheb Trump suhetes Hiinaga, näiteks piirates ettevõtete tegevust, mis sanktsioonidest hoolimata Põhja-Koreaga lävivad. Pekingis ei taheta näha Põhja-Korea pagulaste horde, samal ajal ka mitte Ühendriikide mõjuvõimu tugevnemist Korea poolsaarel. Nii on Hiina pigem eelistanud passiivsust ja süüdistanud pingete kruvimises hoopis USAd ja Lõuna-Koread.

«Diktaatorid vajavad kujutlusi vaenlastest, kelle eest vaid diktaator suudab oma rahvast kaitsta,» ütles kirjanik Sofi Oksanen eile Tallinnas Enn Soosaare mälestuskonverentsil, kutsudes üles nimetama asju nende õigete nimedega ja tuues Nõukogude Liitu meenutades hoiatavaid näiteid sellest, milliseid kannatusi toob inimestele kaasa see, kui nii ei tehta.

Ka Kim Jong-un tegeleb kahtlemata oma võimu kindlustamisega. Riigi eliit, kelle suuruseks hinnatakse maksimaalselt viis protsenti elanikkonnast, kuid kelle käes on enamik ressurssidest, hoiab teda endiselt võimul, kirjutas raamatu «Põhja-Korea – nälg, hirm ja maailma suurim vangla» autor Erki Loigom jaanuaris Postimehe arvamusportaalis.

Ühest küljest on Põhja-Korea muidugi väike tegija. Teisalt võivad ärplemisel tuumarelva ja mandritevahelise raketi arendamisega olla väga rängad tagajärjed. Maailma ühe vaeseima riigi ohtlik mäng oma positsiooni tugevdamise nimel lõpeb halval päeval kaosega. Põhja-Korea on teadupärast lennutanud oma rakette ka üle Jaapani. On üpris hirmuäratav ette kujutada, mis juhtuks siis, kui seesugusel raketikatsetusel tuleb ette näiteks tehniline viga.