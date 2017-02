Propastop: propagandakanalite välimääraja – neile veebilehtedele ei tasu reklaami osta

Ajakirjandusest käis jaanuaris läbi diskussioon, kus veebiväljaane BestMarketing süüdistas Postimeest libauudiste portaalide rahastamises, millele Postimehe omanik Eesti Meedia avaldas vastulause.

Uurisime ka Propastopis probleemi ulatust, BestMarketing arendas teemat edasi digireklaami spetsialist Audrius Janulise intervjuus. Tema mõtetest jäi kõlama, et probleemi vastu aitaks «räpaseid kanaleid» koondava nimekirja koostamine, mida ettevõtted saaksid oma meediaplaanidest välistada. Küsimust puudutas äsja ka Delfi (tasuline artikkel).

Propastop võttis ette sellise musta nimekirja koostamise ja pani kirja veebilehed, mida oleme tabanud viimase aasta jooksul Eesti-vastase propaganda levitamiselt.

Kui oled veebireklaami telliv ettevõte või meediafirma, siis saad nimekirjas toodud lehed edaspidi oma meediaplaanist välja jätta. Nii väldid oma rahaga välismaise mõjutustegevuse toetamist.

Pane tähele, et nimekiri ei ole kaugeltki ammendav. Internetis on olemas veel kümneid ja sadu portaale, blogisid, kanaleid ja lehti, mis propagandat edastavad, kuid mida me pole nimekirja kanda märganud. Kui avastad mõne sellise, siis saada selle kohta teade Propastopi vihjevormile. Kontrollime lehed üle ja lisame need nimekirja järgmisesse väljaandesse.

Osad nimekirjas toodud veebilehed ei avalda hetkel reklaami, kuid pidasime paremaks nad siiski nimekirja kanda – juhuks, kui nad tulevikus siiski peaksid bannereid avaldama hakkama.

Loe ka välimääraja esimest osa, kus kirjas propagandat esitavad telekanalid.

Must nimekiri: propagandakanalid seisuga 6. veebruar 2017

https://sputnik-news.ee

www.vg-news.ru

https://lenta.ru

https://www.rt.com

http://in24.org

https://oko-planet.su

http://vz.ru

http://www.vesti.ru

https://regnum.ru

https://russia.tv

http://rtr-planeta.com

https://www.gazeta.ru

http://tass.ru

https://life.ru

http://rurik-l.livejournal.com

http://oppps.ru

https://cont.ws

https://www.ridus.ru

http://www.1tv.ru

http://www.1tv.lv

http://ren.tv

http://www.ntv.ru

http://tvzvezda.ru

http://www.tvc.ru

http://www.rbc.ru

http://www.iarex.ru

https://rg.ru