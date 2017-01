Jürgen Ligi: pahupidi vabariik

Eesti pensionisüsteem hinnati Euroopa üheks jätkusuutlikumaks juba enne eelmise valitsuse tehtud olulisi muudatusi. Ka on see juba palgaerinevusi tasandavam kui näiteks Soome oma.

Mul on olnud saatus olla kolme samba ehitamise juures ning algataja pensioniea tõstmisel 65 aastale, sidumisel oodatava elueaga, solidaarse osa suurendamisel, pigem hiljem kui enneaegu pensionile minemise soosimisel, eripensionide likvideerimisel, indeksivalemi muutmisel. Seega on süsteemi pidevalt vajadustega kohandatud ning Tsahkna ja Iva jutt eelmiste valitsuste otsustamatusest lühikeste jalgadega. Tagantjärele tuleb pigem rahul olla, et mõni otsus tuli hiljem, siis, kui parameetrid selgemini teada.

Vale on ka jutt, et pension sõltub ka valitsuse plaanis edaspidi töötasust teise ja kolmanda samba tõttu. Esiteks oleme kogu aeg rääkinud käegakatsutavalt kindlast esimesest sambast ehk riiklikust pensionist, mida tagab stabiilne maksude laekumine, ja mitte asjadest, mis jäävad endiseks.

Teiseks tegi Tsahkna ka ettepaneku teine sammas üldse likvideerida. Kolmas sammas on aga madala laega ja enamikul puudub. Kogumispension kannab pealegi investeerimisriski, mis turbulentsemaks muutunud maailmas on aina tõenäolisem, ja on oma kasutuselt hoomamatu ja jäik. Seega võetakse kodanikelt võimalus ja lootus korraliku pensioniga tulevikku kindlustada lihtsalt ära.

Sama märgiline on maksuvaba miinimumi äravõtmine. Väärikas suhtumine riigi poolt on jätta igale kodanikule tulust maksuvaba summa, mida too saab kasutada ilma omapoolse koormiseta. Ka see vabadus muudeti ümber edukamatelt võtmiseks, et nautida jagamise rõõmu. Madalapalgalisuse subsideerimisel jäävad igasugu leevendusest ilma tõelised abivajajad, need, kelle tulud väga madalad ja maksuvabastuse piirini üldse ei küüni. See pole sotsiaalpoliitika, vaid lihtne poliitika.

Et valitsuse pahempoolsus on põhimõtteline ainult tagurpidi tegemise mõttes, näitab ka tema sisemine pahupidisus. Lapsi peetakse majandusliku olukorra poolest äkitselt juba liiga võrdseks ning otsustati kaotada vaesemaid eelistav lastetoetus. Tagasi pöörduti ka hariduses ning taastati tasulise koolihariduse eelistamine solidaarsele, ehkki just tasuta haridus on kindlaim tee kitsikusest välja.

Nürimeelsus välissuhtluses

Ka trahvide sidumine sissetulekutega meenutab sümboolset tõsiasja, et mullune riigipööre kuulutati välja oktoobrirevolutsiooni aastapäeval. Mõlema pöörde tulemid on idanaabri meele pealetung, viimastel kuudel kodakondsus-, haridus- ja keelepoliitikas ning umbkeelsus ja nürimeelsus välissuhtluses.

Et välispoliitikast kaob kirg, oli ette teada, et tipptasemel ka võime kolleegidega suhelda, on juba haiget tegev. Ja eri allikatest on teada, et valitsus on arutanud Balti peaministrite resolutsiooni ja teinud baltlastele ettepanekuid Venemaasse suhtumist pehmendada, mis vähemalt Ukraina asjus ka läbi läks.

See pretsedenditu kild, nagu ka prominentse peaministriparteilase liikumine Vene delegatsiooni seas boikoteeritavas Süürias või nullkodakondsuse idee näitavad, et leping Ühtse Venemaaga ikkagi toimib. Liiga pahempidi on asjad Eesti Vabariigis, võrreldes kokkulepituga – hoolimata sellest, et oleme põhimõtteliselt kokku leppinud ka võimu vahetumiste heades külgedes.