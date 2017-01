Kadri Simson: majanduskasvu toob Eesti inimeste väärtustamine

Lugedes Postimehes avaldatud Vabaerakonna aktivisti Märt Meesaki arvamuslugu («Mäng aktsiisidega toob majanduskasvu?», PM 24.01) värske valitsuse seniste otsuste ning edasise tegevuskava kohta, oli seal näha palju kriitikat, kuid vähe Eesti elu edendavaid ideid. Mulle on Vabaerakond alati olnud sümpaatne kui konstruktiivne jõud ja ma loodan, et taas opositsiooni jäämine pole seda muutnud.

Uuel valitsusel pole veel täitunud sadat päeva, kuid juba seniste sammude põhjal saab öelda, et sellel sajandil pole ükski varasem valitsuse vahetumine sellise mahuga muutusi kaasa toonud. Usun, et need muutused parandavad Eesti inimeste elujärge märkimisväärselt.

Vabaerakondlane Meesak väidab, et uue valitsuse sõnad ja teod ei lähe kokku ning ta muretsevat ennekõike maapiirkondade inimesteja ettevõtjate heaolu pärast. Selle väite kinnituseks toob ta peamisena välja valitsuse kava kasvatada alkoholiaktsiisi ning aktsiisipoliitika üldisemalt.

Maaelu põhiküsimus ei ole odav õllehind. Jah, maapoodidest ostetakse seda võrreldes muu kaubaga palju. Kuid õlleaktsiisi puhul on meie jaoks tegemist ennekõike rahvatervise küsimusega. Tuletan meelde, et mõnda aega tagasi soovitas ka sihtasutus Terve Eesti tõsta enam just lahja alkoholi aktsiisi, mis on kaua olnud oluliselt madalam kui kange alkoholi aktsiis. Tervist parandavate meetmete alla liigitub ka suhkrustatud jookide maksustamine, millelt ei ole oodata suuri tulunumbreid riigieelarvesse, kuid tulu tuleb tagasi inimeste paranenud tervisena. On kummaline näha, et Vabaerakond on kasutamas Reformierakonna retoorikat ning soovib üle võtta nende senist rolli alkoholitootjate hääletoruna. Tõsi, nende jookide aktsiisitõus pole üks ühele tulu riigieelarvesse. Mõni pudel tuuakse edaspidi lõunanaabrite juurest, aga veelgi tähtsam on see, et nii mõnigi pudel jäetakse hoopistükkis ostmata.

Maapoodide suurim mure on Eesti inimeste ostujõud. Kui uue valitsuse maksureform, millest võidab lausa 86 protsenti Eesti töötavast elanikkonnast, jätab suurele osale tööinimestest iga kuu 62 eurot enam kätte, saab eeldada, et maapoodides kasvab toidukaupa ostvate klientide ostukorvi maht. Tegemist on väga suure ja põhimõttelise muudatusega, eriti kui meenutame aegu, mil miinimumpalk oli lausa külmutatud.

Rääkides maapiirkondadest, läheb minu mõte esmalt põllumajandustootjatele ja asjaolule, et üle pikkade aastate makstakse neile taas turgutavaid üleminekutoetusi. On selge, et seda tulnuks teha juba varem, siis kui kurnav seakatk ja madalad piimahinnad sektorit räsisid. Aga nagu nägime, oli põllumajandustootjate lõplikust löögist säästmiseks vaja valitsus välja vahetada.

Kindlasti jagan ma arvamust, et valitsus peab senisest enam tegelema maapiirkondade inimestega. Kuid mida on uus valitsus maapiirkondade inimeste heaolu ning ääremaastumise peatumiseks valmis tegema? Esimese ideena on välja käidud üks Keskerakonna keskseid valimislubadusi, milleks on lubadus doteerida tulevikus täismahus maakonnasiseseid bussiliine ehk muuta ühistransport maakondades sõitjate jaoks tasust vabaks. Praegu maksab riik 2/3 bussiveole kuluvast summast, nüüd kavatseb valitsus lihtsalt kinni maksta ka viimase osa. Tasuta ühistransport suurendab maapiirkondade inimeste võimalusi ning aitab kaasa ääremaastumise vähendamisele.