Andrei Kuzitškin: kuidas Kremli salateenistused otsivad paranoiliselt kodanike seast vandenõu

Kirjutasin selle peale ajalehte Pravõi Bereg följetoni, kus maalisin «kohutava pildi», kuidas sutaanidesse peitunud CIA agendid hiilivad vargsi tuumareaktorite juurde, et sealt kübeke uraani pihta panna.

Võõras ja vaenulik krišnaism

2004. aastal avastas alampolkovnik G aga uue «vandenõu». Sel aastal valmistus Tomsk tähistama 400. aastapäeva. Tubli FSB töötaja teatas esitises oblasti kubernerile nüüd, et «USAs on rida religioosseid organisatsioone loonud korralduskomitee Tomski 400. aastapäeva tähistamiseks ning üritavad kultuurisidemete varjus saata Tomski oblastisse CIA agente koguma andmeid riigisaladuste kohta».

Esitis oli nii totra ja lapsiku sisuga, et FSB valitsus võttis selle oblasti administratsioonis tagasi ning alampolkovnik G saadeti teisele tööle. Kuid alles jäid tema jüngrid, sellesama kultuuriosakonna kuraatorid, mida tol ajal juhatasin. Just nemad esitasid prokuratuuri kaudu kohtule taotluse tunnistada «Bhagavadgita» äärmuslikuks. Kui kohus oleks seda teinud, oleks Venemaa justiitsministeerium pidanud tühistama otsuse, millega oli registreeritud Krišna Teadvuse Ühing.

Toonane Venemaa president Dmitri Medvedev kohtumas FSB töötajatega 2009. aastal. / Scanpix

Niisiis tutvusin FSB töötajate koostatud esitisega. Nad põhjendasid oma algatust asjaoluga, et krišnaism on vene kultuurile võõras ja õigeusu suhtes vaenulik religioon. Selle levimine Venemaal õõnestab riikliku julgeoleku aluseid, Venemaa krišnaiidid aga, kel on tihedad sidemed India ja USAga, kujutavad endast lääne luureteenistuste potentsiaalseid agente. Õigupoolest oli esitise kokku pannud üks Tomski õigeusu aktiviste, religioosne fanaatik Maksim S, kes suhtus vaenulikult kõigisse uskudesse peale ortodoksi.

Just tema algataski krišnaiitide Tomski servale rajatud asunduse purustamise. Just see usuhull veenis FSB töötajaid, et kui nimelt meie piirkonnas kuulutatakse «Bhagavadgita» ekstremistlikuks kirjanduseks, langeb nende õlule au ja kuulsus ning jumala enda õnnistus.

Ent FSB töötajate kaela langes hoopis üüratu skandaal. Kohus raamatu üle kestis terve aasta. India parlament katkestas kaks korda töö, protestides sel moel selle vastu, et Tomskis mõistetakse kohut hindude püha raamatu üle. Aktivistid põletasid Delhis Venemaa lippe. Raamatu ekstremistlikuks tunnistanud eksperdid ütlesid kohtu ees oma seisukohast lahti. Prokuratuur ja jõuametkond said Tomskis kaotuse osaliseks. Meie kultuuriosakond korraldas koos kohalike õpetlastega teaduslik-praktilise konverentsi «Bhagavadgita» ning laiemalt usuvabaduse kaitseks Venemaal. Mina olin konverentsi plenaaristungi juhataja ja esinesin pöördumisega osalejate poole. Pärast seda hoiatati mind, et FSB ei andesta mulle kunagi seda häbi, mille tekitamisele kaasa aitasin.

Hindud protesteerimas Vene konsulaadi ees Mumbais 2011. aasta detsembris / Scanpix

Nii läkski: 2012. aasta veebruaris peeti Tomskis konverents, aga juba märtsis tulid FSB töötajad kohalikku oblastivalitsusse otsima kompromiteerivaid materjale minust. Otsisid kolm kuud, aga ei leidnud midagi, mistõttu lihtsalt mõtlesid välja minu vastu suunatud kriminaalasja «uurija avalduse peale». Ehk siis FSB uurija Stepan Nebera kirjutas ise avalduse kuriteo kohta, mille olin toime pannud.

Pool aastat hiljem keelati Venemaa uurijatel oma äranägemise peale kriminaalasju algatada. Aga minul oli ebaõnn olla valel ajal vales kohas. Kriminaalasja aluseks sai sealjuures ühe FSB nuhi, Tomskis tuntud ettevõtja avaldus, keda olin sundinud lammutama ebaseaduslikult ehitatud kohviku. Ta tõotas mulle kätte maksta ja ta tegigi seda. Aga see on juba üks teine lugu.

Lõpetuseks soovin ära märkida järgnevat: Venemaa ajakirjandus teatab vahetpidamata, et FSB kuulsusrikkad töötajad on paljastanud järjekordsed spioonid, avastanud edukalt terroriorganisatsioone, võidelnud korruptsiooniga jne. Iga kord sellist uudist nähes tekib mul küsimus: kui palju on kinnipeetute seas tegelikke kurjategijaid, kui palju aga lollpeade salakaebuste ohvreid?

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.