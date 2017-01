Mare Tropp: Eesti pilt Briti meedias

Kevadel jõuab Eestisse üle tuhande liitlassõduri, kelle põhiosa moodustab 800-meheline brittide üksus. Tegemist on alliansi idatiiva tugevdamisele suunatud NATO sammudega vastuseks Venemaa kasvanud agressiivsusele. Briti sõdurite saabumine annab põhjust küsida, milline on Eesti pilt saareriigi meedias.

Saatkond Londonis jälgib iga päev Eestiga seotud meediakajastust. Selle pinnalt saame väita, et meie kuvand on neutraalne või positiivne. Tõsi, viimastel kuudel on kirjutavas pressis ilmunud dramaatiliste pealkirjadega artikleid, mis maalivad Eestist pildi kui eesliiniriigist. Samas ei tohiks neid kirjutisi üle tähtsustada. Tuleb arvestada, et Briti meedia põhitähelepanu keskendub riigisisestele arengutele ja rahvusvahelistele tähtsündmustele.

Nii domineerib ajalehtede esikülgedel Brexit, mille elluviimisest sõltub suuresti valitsusele antav hinnang. Samuti pühendatakse palju ruumi Ühendriikide uuele presidendile. Krimmi annekteerimine, Ukraina sõda ning Aleppo pommitamine on tõstnud julgeoleku teemana esiplaanile. Venemaa tegevusest lähtuvat ohtu tajutakse küllalt vahetult.