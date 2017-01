Sirje Kiin: miks juhtus Trump ja mida võib see Eesti jaoks tähendada?

6) abordi keelustamise pooldamise tõttu (katoliiklased, mormoonid jms), sest see on siin ametlikult küll sekulaarses riigis, ent ometi väga religioossel maal endiselt üks kesksemaid valimisteemasid;

7) paljud mehed ja ka naised hääletasid pigem Hillary Clintoni (kui naise ja kui varasema valitsejakihi ehk establishment'i esindaja) vastu kui Trumpi poolt;

8) valijad eelistasid puhtemotsionaalset kampaaniarallit ratsionaalsele arutelule ja faktidele;

9) valijad eelistasid karmi isarolli etendajat pehmemana näivale kõikemõistvale emale;

10) osa demokraatide eelvalimiste kandidaadi Bernie Sandersi pooldajaid, kes polnud rahul Clintoni saamisega demokraatide kandidaadiks, hääletasid protestiks Trumpi poolt, ehkki viimase poliitika oli risti vastu nende soovidele ja seisukohtadele.

Pärast valimisi on selgunud mitme luureraporti andmetel, et Venemaa mõjutas häkkimiste ja infosõja (peamiselt massilise võltsuudiste tootmise) abil jõuliselt USA valimisi, eelistades Trumpi kandidatuuri ning kahjustades Clintoni kandideerimist. Venemaa häkkis sisse nii demokraatide kui vabariiklaste arvutisüsteemidesse, kuid kasutas saadud andmeid vaid demokraatide vastu. Pole saadud kinnitust, kas Venemaa sekkumine mõjutas lõplikku valimistulemust, kuid Trumpi nappi võitu arvestades võis see nii olla.

Me ei ütle, et see meid ohustab, aga...

Eesti jaoks on sel kõigel palju selgeid ohumärke, ehkki president Kersti Kaljulaid keeldub miskipärast ütlemast, et Trumpi saamine USA presidendiks on meie jaoks täiendav risk.

Eks ma siis vaba ajakirjanikuna ütlen tema eest, kui lugupeetud president oletab, et tema suu on diplomaatiliselt kinni seotud. Esmane risk ja selge õppetund on see, et meie agressiivne idanaaber sekkus niivõrd tulemuslikult ja pika aja jooksul USA valimistesse.

Teine risk on see, et kui ebavõrdsus ühiskonnas suureneb teatud määrani, saavad valimistel määravaks emotsioonid ja populistlikud hüüdlaused, mitte faktid ega teaduslikud analüüsid.

Kolmas ja suurim julgeolekurisk on see, kui Trump hakkabki juhinduma välispoliitikas oma senisest NATO-kriitilisest, et mitte öelda NATO-vastasest ja Putini-sõbralikust kampaaniast ega kuula oma lähimate kabinetiministrite kindlaid seisukohti neis küsimustes.

Kuidas kõiki neid riske maandada, on nii USA, Euroopa Liidu kui ka Eesti sise- ja välispoliitika suurim väljakutse järgmise nelja aasta jooksul.