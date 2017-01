Lapsevanemad: ühe õpetaja ja kahe (hariduseta) assistendi süsteem vähendab alushariduse kvaliteeti

Eesti lasteaedades on juurdumas ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteem. Mitmeid kordi on süsteemi üleriigilises meedias kiidetud ja tunnustatud kui Põhjamaades järeleproovitud mudelit, mis väga hästi töötab. Kuid mingil põhjusel on väga vähe tähelepanu saanud need, kes selles suhteliselt uues mudelis sugugi ainult positiivset ei leia, vaid näevad hoopis hariduse alustalade lõhkumist ja sammukest arengus mitte edasi vaid hoopis tagasi. Peamine murekoht on, et assistentidelt ei nõuta mingeid oskusi ega ettevalmistust lastega tegelemiseks.

Seni hästi toiminud ja ilmselt kõigile tuntud töökorraldus lasteaedades on nn 2+1 mudel, kus ühe lasteaiarühma kohta on kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Õpetaja on kõrgharidusega inimene, kes veedab lastega terve päeva ja vastutab õppe- ning kasvatustegevuse eest, õpetaja abi viib läbi tugitegevusi ja vajadusel koristab.

1+2 süsteemi puhul töötab kvalifitseeritud õpetaja lastega hommikupoole ja pealelõunat jäävad tegevust reguleerima assistendid. Süsteemi peamiste tugevustena on välja toodud, et lastega töötab õppetegevuse ajal kolm täiskasvanut, võimaldades paremini grupitööd ja väljasõite korraldada. Kõige olulisemateks puudusteks süsteemi juures on lapsevanemate seisukohalt aga asjaolu, et assistendi töökohale ei ole kehtestatud mingeid kvalifikatsiooninõudeid ega eelnevat kogemust lastega töötamisel ja valdavalt on tegemist pedagoogilise koolituseta inimestega (Postimees, 2014). Kusjuures just assistendid veedavad lastega päevas kõige rohkem aega. Sellest asjaolust lähtuvalt on kerkinud mitmeid küsimusi alushariduse kvaliteedi kohta.

Tänaseks on alushariduse töökorralduse kohta Eestis läbi viidud mitmeid uuringuid, sealjuures hõlmavad need ka 1+2 süsteemi tugevusi ja nõrkusi.

Eestis praktiseeritav süsteem teenib kokkuhoiu eesmärki

Kuigi kõnealuse 1+2 süsteemi kiituseks räägitakse Põhjamaade eeskujust, siis paraku ei ole siin rakendatav süsteem kaugeltki koopia naabrite rakendatavast mudelist. Sest kopeerimisel on mugavalt välja jäetud assistentide ettevalmistus - mida vähem haridust, seda vähem palka - ja Eestis võib lastega tegelema palgata pelgalt keskharidusega inimese. Soomes, Rootsis, Taanis peavad õpetaja abid läbima kaheaastase koolituse või kohalike omavalitsuste korraldatavad kursused. Assistentide pedagoogiline ettevalmistus, mis toetab meeskonnatööd rühmas, on koostöö laabumise seisukohalt väga oluline (Postimees, 2014).

Ehk siis meil rakendatava süsteemi puhul on teistest riikidest eeskuju võetud vaid teatud punktides ja ülejäänu kohandatud kohalikele oludele, kus peaeesmärgiks tundub olevat säästurežiim. Sest uue süsteemi alusel jääb õpetaja ja kahe assistendi palgafond enam-vähem samaks nagu 2+1 süsteemi puhul – õpetaja saab suuremat tasu, assistendid üsna marginaalset - kuid säästetud rahaga on täidetud justkui lubadus lasteaiaõpetajate palgatõusu osas.

Siinjuures on oluline märkida, et avalikult räägitakse süsteemile üleminekust kui õpetajate nõusolekul ja soovil toimuvast protsessist ja mingit survet kellelegi ei avaldata, kuid sageli täidetakse just kohaliku omavalitsuse seatud prioriteete. Näitena võib tuua Keila linna, kus omavalitsus kirjutas käesoleva aasta eelarve projekti prioriteedina sisse uuele süsteemile ülemineku. Kusjuures 1+2 süsteemiga nõustuvate õpetajate palkasid lubatakse tõsta ennaktempos. Kui vana süsteemi pooldajate aeglasem palgakasv ei ole alatu mõjutusvahend, siis mis see on?