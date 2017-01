Peaminister Ratas toetab kodakondsuse nullvarianti

Postimees toob alljärgnevalt välja mõned punktid usutlusest:

Venekeelne valijaskond ja kogukond mängib Eesti ühiskonnas suurt rolli. Osal neist ei ole aga kodakondsust. Keskerakond esindab nende huvisid. Kas uuel valitsusel on kavas suurendada venekeelse hariduse andmist, muutes kurikuulsat poliitikat, mille puhul 60 protsenti ainetest vene koolis tuleb õpetada eesti keeles.

Esiteks, kõik Eesti elanikud on meie erakonnale väga tähtsad, hoolimata sellest, kas nad räägivad vene või eesti keeles. Teadvustan endale vägagi hästi, et on olemas kodakondsusprobleem, paljudel inimestel siin Eestis on nn hall pass. Meie (Keskerakond – toim) leiame, et see ei ole normaalne olukord, kui meie riigis elavatel inimestel puudub kodakondsus. Seetõttu kõlabki üks meie punktidest, et kõik inimesed, kes on elanud siin vähemalt 25 aastat, saaksid Eesti passi.

Aga me kõik teame, et tänane koalitsioon koosneb kolmest partnerist. Seega ei ole muudatusi ses valdkonnas praegu võimalik teha. See saab olema järgmiste riigikogu valimiste põhiteema.

Küll aga teeme uues võimuliidus väikeseid samme. Näiteks pere, kus vanematel on kaks erinevat passi – hall ja teise maa oma – võivad nende lapsed saada Eesti kodakondsuse.

Teine küsimus: haridus, 40 protsenti ja nii edasi. Siin tulevad väga suured muudatused. Näiteks, kaks või kolm kooli Tallinnas ja üks Narvas tahavad, et keeleõpe oleks märksa paindlikum. Linnavolikogud teevad ettepaneku valitsusele, mis otsustab, kas anda koolidele sellist võimalust või mitte. Mida see tähendab? Tahame, et eesti keele oskus muutuks paremaks. Valitsus aitab siinkohal samuti, ja need koolid saavad rahasüsti. Leian, et see on väga tähtis.

Seega koolid, mis loobuvad kakskeelse õppe praegusest keelteproportsioonist, võivad saada rahastust spetsiaalselt eesti keele õppeks. Ja õpilased sellistest koolidest saavad anda eksameid kõrgema kategooria tasemel?

Jah. Ei ole võimalik õpetada ainult vene keeles, kui tahame parandada eesti keele taset. See ei ole loogiline. See on küsimus koolidirektorile, kuidas ta kavatseb organiseerida süsteemi, aga ta peaks teadma, et eesti keele tase peaks olema kõrgem kui praegu.

Teie parteis, nagu on mulle öeldud, on tekkinud lõhe, ja osa liikmeist teostab poliitikat, mida soosib silmanähtavalt Kreml. Näiteks mitte kaua aega tagasi läks Yana Toom Süüriasse ja sugugi mitte esimest korda. Kas Kreml avaldab mõju nüüd juba valitsusparteile just «omade» kaudu?

Loomulikult mitte. Arvan, et kõik nad tahavad, et Eesti oleks tugev ja iga aastaga läheks kõik paremini. Yana Toom on meie partei liige ja väga tugev poliitik. Minu vastus: Kremlil puudub meie parteile mõju. Meie programmi mõjutab eelkõige see, mida inimesed siin Eestis mõtlevad.

Kas te ei leia, et teie parteis on sellised liikmed, kes võivad tunda sümpaatiat Kremli vastu?

Meil pole selliseid inimesi.