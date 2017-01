Maarja Vaino: presidendi sõna

Presidendi «kirikudraama» võiks siiski kirjutada kogenematuse arvele uues ametis. Äsja Sakalas ilmunud intervjuus välja öeldud arvamus, et tema, st president Kaljulaid, ei läheks president Pätsi ausamba avamisele, mõjub aga tehtud vea kordamisena. Pätsi monumendi püstitamise ümber on samuti vastakad arvamused. President valas nüüd vaidlustele õli tulle. See ei mõju ülearu vastutustundliku ja enda positsiooni teadvustava käitumisena.

Kahju küll, aga kui ametisse vannutamisel võrreldi Kersti Kaljulaidi Kõrboja Annaga, siis mulle meenutab ta üha enam printsess Hernetera, kellele ei sobi kord üks, siis jälle teine asi. Naisena ei näe ma tõesti meelsasti, et president kinnistab oma käitumisega pirtsaka tüdruku stereotüüpi. Seepärast loodan südamest, et Kersti Kaljulaidil on häid nõunikke, kelle abil ta õpib ära keeruliste olukordade diplomaatilise lahendamise.

Sest kuulda ühe Eesti presidendi suust, et ta ei lähe teise Eesti presidendi mälestusmärgi avamisele, on ikkagi omajagu skandaalne. Institutsionaalsel tasandil mõjub see ajaloo eitamisena. Siin ei ole midagi tegemist isikliku arvamusega, vaid ametist tulenevate kohustustega, mida ei valita nagu letist toitu.

Eriti paradoksaalne, et see väljaütlemine ilmus samal päeval, mil pühitseti ametisse USA 45. president. Hoolimata üliteravatest vastuoludest, läksid inaugureerimisele nii endine president Obama kui ka Trumpi vastaskandidaat Hillary Clinton. See polnud niivõrd Trumpi kui oma riigi traditsioonide austamine ning järjepidevuse hoidmine. Isiklik arvamus teise presidendi kohta ei puutu siin asjasse.

Euroopat näinud naisena teab president kindlasti, et Euroopa on täis endisaegsete valitsejate monumente, keda austatakse sellest hoolimata, et nad ei ole olnud just eeskujulikud demokraadid. Ometi hoolitsetakse nende mälestuse hoidmise eest. Rahvad ja riigid tunnevad ja austavad oma ajalugu. Ajaloolistele tegelastele ei anta lõplikke hinnanguid tänapäevastest arusaamistest lähtuvalt. (Ka tänapäevased arusaamad ei ole muide midagi igavest.

Mõistagi tegeldakse igal ajastul ajaloo tõlgendamisega ning analüüsitakse ajaloolisi fakte uute teadmiste/tehnoloogiate jne valguses. Ent ajaloo mahavaikimise või ümberkirjutamisega konkreetsest ajast või ideoloogiast lähtuvalt on tegelnud ennekõike totalitaarsed režiimid.)

Mis puudutab Eesti kunagiste riigijuhtide monumente, siis sellest vaatenurgast ei olekski meie riigil ja rahval nagu ajalugu. Seisukoht, mis meeldib muidugi kõigile neile, kes tahaksid näha Eestit riigina, mis loodi esimest korda 1991. aastal. Ainus riigijuhi mälestusmärk Tallinna avalikus ruumis on pühendatud Boriss Jeltsinile, kes teatavasti oli Vene president.

Mis veel ajaloo seisukohast silma torkab? Vanalinn on saksa hansalinn, Kadriorg on vene tsaaride puhkeala, kesklinn on moodsate, anonüümsete (ja rahvusvaheliste) kõrghoonete päralt. Ehk oleks lõpuks aeg hakata pealinna avalikku ruumi tooma ka oma riigi ajalugu? Praegu kõneleb sellest kesklinnas ainult Vabadussõja võidusammas ja seegi sai püsti suurte tülide saatel.

Me ei saa oodata, et ka teised meie riiki, kultuuri ja ajalugu tõsiselt võtaksid, kui me ise seda ei tee. Kui Maurust parafraseerida: kes peaks veel eestlast armastama, kui eestlane ise ennast ei armasta? Andekad monumentaalsed lahendused annaksid linnapildile juurde ka head aurat.

Päts on Eesti vabariigi esimene president. Presidentide järjepidevus on üks osa riigi metatasandist ja järjepidevusest. Selliste tasandite tühiseks pidamine õõnestab riiklikku identiteeti.