Postimees 1940. aastal: Niguliste kogudus likvideeritakse

Niguliste koguduse likvideerimine kerkis päevakorrale sakslaste ümberasumisega Saksamaale. Sakslastele, kes kuulusid endise Niguliste koguduse alla, pidas mõni aeg jumalateenistusi pastor Hausen. Kuna Niguliste koguduse liikmeid on Tallinnas veel ligikaudu tuhande ümber ning kohal on ka osa koguduse organite liikmeid, siis palusid Niguliste koguduse juhid eesotsas tööstur M. Lutheriga vaimulikku ülemkohust hooldaja otsust tühistada.

Eile oligi see küsimus vaimulikus ülemkohtus arutusel, kusjuures peale istungit kuulutati avalikult otsus, millega M. Lutheri ja teiste kaevus jäetakse tagajärjeta. Seega kuulub Niguliste kogudus siiski likvideerimisele.

Niguliste kiriku ümber on teatavasti juba pikemat aega käimas kavatsusi asutada kiriku juurde eesti kogudus. Peale Jaani koguduse 3. pihtkonna on kirikule veel teisigi kandidaate. Nüüd avaneb ühel eesti kogudusel võimalus kiriku kasutamiseks. Missugune see kogudus on, selle kohta puudub esilagu selgus. 24.01.1940