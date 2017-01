Nina L. Hruštšova: USA kahepalgelisus sunnib mind vaatama maailma ka Putini pilgu läbi

Kindlasti ei saa täiesti alusetuteks nimetada USA luureagentuuride süüdistusi, et Venemaa tootis valeuudiseid ja avaldas häkitud e-kirju eesmärgiga vähendada Hillary Clintoni toetust presidendivalimistel. Endise KGB agendina on Putinile igati iseloomulik varastada saladusi ja toota desinformatsiooni.

Tõesena kõlab ka väide, et Putinil on toimik, mille sisu on küll kinnitamata, aga sisaldab kompromiteerivat materjali Trumpi kohta. Venemaast ei oleks loogiline Trumpi oma sepitsustest säästa. Teisalt peaksid ka Vabariiklaste partei juhid mõistma, et kui Venemaa häkkerid tõesti ründasid demokraate, ei saanud jääda puutumata ka nende serverid.

Isegi kui väidetava toimiku sensatsiooniline info ei ole õige, on tõenäoline, et Venemaa käes on vähemalt mingisugusedki äridokumendid, või isegi Trumpi tuludeklaratsioonid – info, mida Trump on väga pingsalt püüdnud Ameerika rahva eest varjata. Kui Trump ei toeta Venemaad küsimustes, mis varieeruvad NATOst Ukrainani, paljastatakse tõenäoliselt ka tema saladused, just nagu juhtus Clintoniga.

USA reaktsioon sellistele väljavaadetele on olnud äärmuslik. Trumpi suured toetajad on valmis lubama Trumpi ja Putini lähedast sõprussuhet, hoolimata sellest, et see suurendab mõlema poole haavatavust teise suhtes. Teised, kelle seas on ka mõned Vabariiklaste partei kogenud liikmed, viitavad hiljuti avaldatud USA luureraportile, mis kirjeldab kahtlusi, et Venemaa sekkus valimistesse, ning nõuavad karmide meetmete kasutuselevõtmist Putini valitsuse vastu, kuigi uus külm sõda ei ole mitte kellegi huvides.

Mina näen, et juba luureraport ise oli vägagi probleemne: täis oletusi ja eelarvamusi, ning põhineb väitel, et Putin PEAB olema vaenlane, sest ta ei jaga lääne väärtusi. Kuidas ta saakski? Venemaa ei ole olnud lääne maailmakorras kunagi täiesti teretulnud ning veel vähem lubati riigil võrdsetel tingimustel selles osaleda. Seetõttu on Putin asunud iseenda rahvusvahelist korda looma.

Oma presidendiaja alguses soovis Putin, et Venemaa oleks osa Euroopast. Kohe tekkis aga vastasseis, sest NATO laienes Balti riikidesse. 2006. aastal kuulutas tollase presidendi George W. Bushi valitsus, et kavatseb Ida-Euroopasse ehitada raketitõrjekilbi, mis kaitseks lääne liitlasi Iraani mandritevaheliste rakettide rünnakute eest. President Barack Obama realiseeris selle plaani eelmisel aastal. Venemaa nägi seda otsese ohuna ja märgina, et üleskutsetesse paremate suhete loomiseks peaks suhtuma ettevaatlikult.

USA on Putini-vastaseid jõude toetanud juba alates 2008. aastast, kuid suurendas toetust 2011. aastal, mil toona peaministri ametis olnud Putin valmistus naasma presidendi kohale. 2013. aastal elas USA kaasa Ukrainas toimuvatele meeleavaldustele, mis lõppesid Venemaad toetava presidendi Viktor Janukovõtši kukutamisega. Janukovõtš oli kahtlemata närukael, aga USA toetab selliseid omajagu. USA püüdlused keelata Venemaal või ükskõik millisel teisel jõul sarnaseid võtteid kasutada, on selgelt silmakirjalik.

USA välispoliitika on sellisest kahepalgelisusest läbi imbunud. Bushi sõja algus Iraagis põhines ühepoolsel luureinfol. Obama omakorda toetas Araabia kevade ülestõuse, kuid käinud välja demokraatiat toetavat strateegiat – lähenemine, mille tulemusel on Liibüast saanud läbikukkunud riik, Egiptus muutunud veelgi diktaatorlikumaks ning Süüria langenud luupainajalikku pikaleveninud konflikti. Samal ajal nuhkis USA riiklik luureagentuur (NSA) kõigi järel, olgu siis tegemist sõbra või vaenlasega.