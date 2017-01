Karina Orlova: nüüd siis kiitleb Putin Venemaa prostituutidega

Vladimir Putin avaldas arvamust. Trumpist ja prostituutidest.

«Need paljastused on ilmselge võltsing. Kui Trump külastas Moskvat, polnud ta mingi poliitikategelane. Ta oli vaid ärimees, üks USA rikaste seast. Kas keegi arvab, et meie eriteenistused jälgivad igat USA miljardäri? See on täielik jamps. Trump saabus, ja kohe soovis kohtuda Moskva prostituutidega. Tegu on täiskasvanud inimesega, kes tegeles aastaid iludusvõistluste korraldamisega, suhtles maailma ilusaimate naistega. Suudan vaid raskustega ette kujutada, et ta ruttas hotelli suhtlema meie vähese sotsiaalse vastututustundega tüdrukutega. Ehkki nemadki on meil maailma parimad.»

Midagi on siin nihu.

«Kas keegi arvab, et meie eriteenistused ajavad taga igat USA miljardäri?»

Oot, kas siis jälgitakse iga kolmandat? Iga viiendat? Ja millised on valiku kriteeriumid? Jälgitatakse vaid neid, kel on enam kui 20 miljardit? Neid, kes on vanemad kui kolmkümmend aastat? Tegelikult jälgib FSB aga justnimelt iga vähegi olulisemat Venemaale sõitnud välismaalast. Ja venemaalast loomulikult samuti. See tähendab kõiki, kes asuvad Venemaal (ja mitte ainult). Nagu me ei mäletaks «peaprokuröri meenutavat inimest». Ja krimiasja, mille uurimist juhtis tollane FSB juht Vladimir Putin. Niisiis võiks lõpetada teesklemise, kõike seda tehakse ja isegi ameeriklased kuulasid Merkelit pealt.

Vladimir Putin suudab vaid raskustega ette kujutada, et Donald Trump magas prostituutidega, sest «tegu on täiskasvanud inimesega, kes tegeles aastaid iludusvõistluste korraldamisega, suhtles maailma ilusaimate naistega».

Venemaa presidendi meelest just nimelt see, mitte fakt, et Donalt Trump on abielus, oleks pidanud takistama miljardäri prostituutidega kohtumast. See, et USAs on pereväärtused ja neile rõhutakse siiani, ei tulnud Venemaa presidendile isegi pähe. Loomulikult, sest meil pole kunagi kedagi kui pereinimest, st väärikat inimest, valitud. Venemaal on kõik vastupidi – pärast kõige kõrgema lahtust sööstsid ametnikud ja ärimehed abikaasadest lahutama, et armukestega abielluda.

Ilmselt kujutab Putin ette ka, et kui oled miljardär, võid saada iga naise. Eriti siis, kui too on iludusvõistlusel osaleja. Ja eriti veel siis, kui oled seesama miljardär, kes on selle iludusvõistluse korraldaja. Hämmastaval moel parafraseeris Vladimir Putin Donald Trumpi, kes juba mõnda aega tagasi seletas, miks ta krabab kaunitare jalgevahelt. «Kui sa oled staar, siis nad lasevad sul seda teha. Sa võid teha kõike, mida iganes soovid.»

«Suudan vaid raskustega ette kujutada, et ta ruttas hotelli suhtlemaks meie vähese sotsiaalse vastututustundega tüdrukutega.»

Ja mina veel arvasin, et sotsiaalne vastutustunne on ametnike ja kuberneride pärisosa. No ja presidendi oma, loomulikult. Hea, et vähemalt nüüd tean, kuidas nimetada ametnikke, kubernere ja presidenti, kes oma sotsiaalseid kohustusi halvasti täidavad.

«Ehkki nemadki (prostituudid) on meil maailma parimad.» Seda teab Vladimir Putin loomulikult kõige paremini.

Jääb vaid üks küsimus: miks Vladimir Putin on juba neljandat korda Forbesi kõige mõjukamate inimeste nimekirja tipus, aga tema Filipiinide ametivenda Rodrigo Dutertet seal veel pole?

Vene keelest tõlkinud Teet Korsten