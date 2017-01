Steen Jakobsen: Trumpiga tulevad 70ndad tagasi

Ametisseastuval Trumpi administratsioonil on minu hinnangul selge kavatsus jätkata «nõrga» USA dollari poliitikat. Kogu retoorika selle ümber, et Hiina valuuta on liiga nõrk, osundab muidugi sellele, et USA dollar on liiga tugev. Kuid – oodake pisut – Trump muudab ka dogmat, mille kohaselt «tugev dollar on USA huvides» – väide, mida on korratud seni, kuni Bill Clintoni riigisekretär Robert Rubin selle 1990. aastate keskel esitas (tõsi, seda strateegiat ei viidud tegelikult kunagi ellu).

See tekitab seoseid 1970. aastate ja Nixoni 1971. aasta augustist pärineva tegevuskavaga, mil rahandusminister John Connally tutvustas ühepoolset otsust suurendada kõikide tollimaksuga maksustavate importkaupade maksutaset 10 protsendi võrra, 10-protsendilist välisabikulude kärpimist, lisaks sulges ta «kuldakna» (st USA dollareid ei saanud enam vabalt kullaks konverteerida) ning kehtestas palkadele ja hindadele 90-päevase moratooriumi.

Näib, et Trumpi doktriin on seda üle võtmas kui oma põhimõtete mustrit ettevõtete maksustamisel ja kaubanduspoliitikas, nagu valitud presidendi seniste säutsude põhjal saab järeldada.

Jah, olukord on üsna sarnane sellega, mis toimus 1970. aastatel, kui USA poliitikat iseloomustasid suur äri, suletud piirid, majanduslangus (1973−75) ja USA dollari seisund, mida võiks defineerida Connally kuulsate sõnadega Euroopa rahandusministritele G-10 kohtumisel Roomas: «Dollar on meie valuuta, kuid teie probleem.» See hävitas Bretton Woodi süsteemi ja tsementeeris dollari 20-protsendilise devalvatsiooni.

Esimene kvartal annab meile küll mõningaid vihjeid, kuid aja möödudes on oodata Trumpi doktriini, mis kujutab endast segu Nixoni ja Reagani omast, ning tuleks valmistuda suureks volatiilsuseks. Kehtivaks järelduseks 2017. aasta kohta tervikuna võib siiski saada see, et geopoliitilised riskid on endiselt olulised. Tervitagem teesklemis- ja laienemisajastu lõpu algust rahanduspoliitikas!