Hanna-Kaisa Lepik: unustuse hõlma vajunud Iisraeli ja Palestiina saaga ei näi lõppevat

Vastastikuse vägivalla taustal on piirkonnas raske integratsiooni ellu viia

Geopoliitiliselt on Iisrael sunnitud pidevale kaitsepositsioonile – pisike juudiriik keset rohkem ja vähem ekstreemseid araabia riike, mille juhid on korduvalt teatanud, et Iisraeli eksisteerimine on viga. Seetõttu on juudiriigi agressiivne asundustegevus põhjendatav, kuid mitte andestatav. Tulemuseks ongi lõputu jagelemine – Gazast lendavad raketid Iisraeli suunas, mille peale viimane tugevdab oma haaret okupeeritud aladel, rõhudes palestiinlasi, mis omakorda jälle suurendab lõhet araablaste ja juutide vahel.

Kõrvaltvaatajatel on lihtne öelda, et jagage oma territoorium ometi ära, kuid sündmuste ajaloolist kulgu vaadates tundub, et kumbki osapool ei taha järeleandmisi teha. Niisiis võivad lääne liidrid pidada uhkeid konverentse lahenduse leidmiseks, kuid reaalset kasu on sellest vähe. See ei ole otseselt etteheide rahvusvahelisele kogukonnale, sest diskussiooni jätkamine on kindlasti parem kui kogu teema sinnapaika jätta, kuid kahjuks näitab see, et diplomaatiaga on olukorda raske muuta.

Palestiinlane loopimas kivi Iisraeli sõdurite pihta / Scanpix

Kui asjale täiesti erapooletult läheneda, siis on mõlemal rahvusel õigus oma riigile ning just seda kahe riigi lahendust on välisriikide liidrid enamasti propageerinud. Samas on Trump järgmiseks Iisraeli suursaadikuks määranud David Friedmani, kes on kahe riigi lahenduse häälekas vastane. USA jätkuva kaitse all oleval Iisrael ei ole seega sunnitud araablastele järeleandmisi tegema, mis näitab k,a kui suur kaal USA häälel selles küsimuses on.

Kogu selle vastastikuse vägivalla taustal on piirkonnas raske integreeruda, mis seoks mõlemad rahvad ühtseks kodanikkonnaks. Kui ma kahe riigi lahenduse kõrval üldse mingisugust lahendust pakkuda julgeks, siis olekski see võib-olla integratsioon, mis Iisraeli-Palestiina konflikti sügavust arvesse võttes kõlab ilmselt täieliku naiivsusena. Kas integratsiooni takistuseks võib olla religioon? Ma arvan, et religioon ei pea siin küsimuses tingimata tüliallikas olema. Usuliselt mitmekesine Liibanon on näiteks sätestanud, et riigi president peab olema kristlane, peaminister sunniit ning parlamendi spiiker šiiit.

Kas annab Iisrael tagasi okupeeritud alad ning riskib sellega, et Palestiinast saab Iisraeli vastu radikaalselt meelestatud riik, mis ihkab kättemaksu aastakümneid kannatatud repressioonide eest? Või võtavad palestiinlased omaks oma pagulasstaatuse ning lepivad olukorraga? Või jätkavad pooled samas vaimus – pommitamised ja rünnakud siin ja seal, teineteise süüdistamine ning kompromissitus? Loodetavasti on tuleviku liidrid võimelised paremaid lahendusi pakkuma ning teineteise suhtes järeleandlikumad olema, et ükspäev alustada rahu ülesehitamist, mis on tegelikult ju ka seal elavate juutide ja araablaste soov.