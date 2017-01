Rahva hääl: mida arvavad ameeriklased Trumpist

DeLoss Jahnke, taluraadio saatejuht, Illinois

See on maru vahva: me teame, et poliitiline korrektsus teda ei huvita, aga ometi ütleb ja säutsub ta asju, mida peame kohe mitu korda üle vaatama: kas meie järgmine president ütles tõesti seda? President Obama kõneleb sageli diplomaatiliselt, Trump sellest eriti ei hooli. Väikeettevõtjad, sealhulgas põllumajanduses, ootavad kangesti riigi abi ja sekkumist. Riigis on ammugi valitsenud tõsised ideoloogilised erimeelsused, aga tänapäeva ühismeedia toob need palju selgemalt esile.

Soleil Sykes, üliõpilane, Ohio

2016. aastal sain ma esimest korda presidenti valida. See oli ka esimene kord, mil ma ei soovinud valima minna, ei soovinud täita oma põhilist kodanikukohust. Aga kui ma 9. novembril üles ärkasin ja mind ümbritses progressivistide hala, siis tundsin kummalisel kombel ootamatu tulemuse tõttu teatavat lootust. See lootus kadus kiiresti ja asendus hirmuga, et inimesed, keda ma armastan, kistakse tükkideks, kui ei ole soovi ega oskustki üksteist austada ja kuulata ning teha koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.

Farrel Hoy Jenab, Johnsoni munitsipaalkolledži rahvusvahelise hariduse koordinaator, Kansas

Üks mu suuremaid hirme seoses Trumpi saamisega presidendiks on tema suhtumine ajakirjandusse. Sõnavabadus, eriti õigus kõnelda takistamata, isegi kritiseerida poliitilisi juhte või teemasid, karistust või sanktsioone pelgamata, on üks meie pühamaid väärtusi. Aga seni on jäänud mulje, et Trump tahab üritada seda vabadust lämmatada või kontrolli alla võtta. Tundub, et ta võtab kriitikat ja lahkarvamusi väga isiklikult ja mõnikord isegi reageerib isiklikult, mõnitades ajakirjanikke (näiteks nende välimust).

James Luksic, kirjamees ja toimetaja, Arizona

Ootan Donald Trumpi ja tema administratsiooni võimuaega otsekui värske õhu sõõmu. Eurooplastel on ehk raske uskuda, aga «tasuta tervishoid kõigile» Ameerikas lihtsalt ei toimi. Obama «taskukohane» tervishoid on läbi kukkunud. Ma keeldusin ObamaCare’ist ja pidin seepärast maksma 700 dollarit trahvi, nii et minu rahakott tervitab, et Trump selle tühistab. Julgustav on ka see, et Trump tahab kindlustada USA piiri. Ta ei ole rassist, kes ajaks välja kõik illegaalsed immigrandid, ei – ainult kurjategijad ja äärmuslikud radikaalid. Kui Trumpi administratsioon suudab takistada narkootikumide ja välismaiste kurjategijate Ameerikasse imbumist, on see hea ja kasulik asi, sugugi mitte rassistlik.

Anna Hanks, vabakutseline ajakirjanik, Texas

Usun, et Donald Trumpi tabab vapustus, kui ta näeb, kui raske on muutusi ellu viia. Kardan, et korralikult läbi mõtlemata muudatused, mis tehakse ära kohe uue võimu alguspäevil, toovad kohutavaid tagajärgi väga paljudele, nende hulgas ühiskonna kõige haavatavamatele liikmetele. Ma kardan, et tema toetajad südamaal peavad pettuma, kui ta ei tee teoks kampaanialubadust, mida nemad olid võtnud tõe pähe. Raske öelda, mida peaks kartma rohkem: kas seda, et ta suudab lubadused täita, või et ei suuda. Südamaa majanduslik reaalsus on põhimõtteliselt muutunud ning probleem pole mitte Ovaalkabinetis, vaid osariikides, kes kiivalt hoiavad kinni õigusest kaitsta oma kodanike tervist, julgeolekut ja heaolu. Mis aga juhtub siis, kui taibatakse, et isegi nii radikaalne valik ei suuda imetabaselt aega tagasi keerata?