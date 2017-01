Risto Kask: kõrgkoolide ettevõttepraktika nõudeid tuleb karmistada

Möödunud aastal avaldas statistikaamet andmed kõrghariduse omandamise kohta. Igal aastal tekib Eestis ligikaudu 14 000 uut tudengit juurde, samal ajal lõpetab õppetöö aga 10 000 üliõpilast. Püsivalt õpib igal aastal kõrgharidusõppes 50 000–55 000 inimest, kusjuures viimastel aastatel on see näitaja langemas.

Eestis on kõrghariduse omandamine võimalik 24 riiklikus kõrgkoolis, millele lisandub mitu erakapitalil põhinevat õppeasutust. Enamikul neist hõlmab õppekava ettevõttepraktika sooritamist, mille puhul saavad õpilased ise valida praktikakoha.

Olenevalt õppekava mahust on praktika erineva pikkusega, kestes üks või kuni kaheksa nädalat.

Praktikakoha valikul lähtutakse tihti mugavusest. Hiljuti korraldas MTÜ Ettevõtluskool Noor Eesti tudengitele mõeldud infoseminari kõrghariduse teemal. Seal püstitatud küsimusele, kas olulisemaks peetakse kõrgkooli lõputunnistust või kvaliteetset kõrgharidust, oli suurem osa vastajatest valmis tunnistama, et lõputunnistus on olulisem. Seega on koolist kaasa saadavale õppekvaliteedile teatud error süsteemselt sisse projekteeritud.

Millised on nõuded ettevõttepraktikale?

Praktika tegemine peab olema seotud õppekavade sisu ja õpiväljunditega. Juhendid näevad ette praktika sooritamise raamistiku ja eesmärgid ning seavad õpilastele ka mitmed muud kohustused, nagu näiteks praktikaaruande koostamise, hilisema aruande presenteerimise jms. Sisuliselt on koolid teinud endast oleneva, et õpilase praktikakogemus oleks asjakohane ning toetaks omandatud teoreetilisi teadmisi praktilise väljundiga.

Näiteks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilastel on ette nähtud praktika mahuga 6 EAP (kestvus neli nädalat). Praktikakohtadeks võivad olla ministeeriumid ja nende allasutused, riigiametid, kohalikud omavalitsused, pangad ja teised finantsasutused, tootmis-, teenindus- ning teised ettevõtted, muud organisatsioonid ja asutused (TÜ praktika juhend MJRI.02.074).

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistriõppe praktika tüüpjuhendist nähtub, et üliõpilane peab läbima tööpraktika mahus 6 EAP, kusjuures 1 EAP võrdsustatakse 26 tunni tööga. Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane ise, vajadusel abistavad koha leidmisel praktika kuraatorid, karjääri- ja nõustamistalitus ning välispraktika puhul rahvusvaheliste suhete osakond (TTÜ praktika tüüpjuhend).

Kas kvaliteetne õpe või kvaliteetaeg?

Kõrghariduse omandamine eeldab õpilastelt teatavasti väga suurt ajalist panust. Õppetöö kestab mitu aastat ning lisaks loengutes käimisele kohustuvad õpilased panustama mitte ainult iseseisvasse töösse, vaid järjest enam ka reaalsele töölkäimisele.

Mõne aja eest kirjutas Monika Sutrop Noorte Hääle portaalis, et õpingute kõrvalt töötamine on tänapäeval kujunenud üsna tavaliseks üliõpilaselu osaks, mis saab sageli alguse juba enne kõrgkooliõpinguid. Peamised sellega kaasnevad negatiivsed tegurid on stress, ajanappus ja suur koormus. Sellele võivad järgneda terviseprobleemid ja sotsiaalsest elust loobumine.

Kui loengutes läbitava programmi mõjutamiseks õpilastel väga suurt võimu ei ole, optimeeritakse neid valdkondi, mis on võimalik. Üheks selliseks on ka ettevõttepraktika. Praktikakoha valikuks on teatud eeldused, kuid neil ei pea olema üksikasjalikku ja tugevat suhestumist omandatava erialaga.

Seega on teoreetiliselt võimalik raamatupidamise praktika läbida riidepoes, finantsjuhtimine jäätisekioskis ja turundus kohalikus omavalitsuses. Veelgi muret tekitavam on olukord, kus töötav tudeng sooritab praktika oma tööandja juures ja tegelikku praktilist tööd selle raames ei tehta, vaid sooritatakse praktika vaid paberil.