Hardo Pajula: kokkutõmbumise keskel

«Näib, et iga tsivilisatsiooni ajaloos vahelduvad «laienemise» perioodid «kokkutõmbumise» ajajärkudega,» kirjutas Tõnu Õnnepalu tolle aja kohta (2003) üllatava pealkirjaga artiklis «Rikastumisillusioon ja saarestumine». Meil polnud siin veel õige pidu lahtigi läinud, aga New York oli juba kaksiktornide võrra vaesem ja midagi oli pöördumatult muutunud.

Laienemisaja tähtsaimaks tunnuseks on see – arutleb Õnnepalu edasi –, et neid, keda ühiskonnaredelil ülespoole tõmmatakse, on rohkem kui neid, kes sealt alla, vaesusesse ja unustusse pudenevad.

Paar päeva tagasi avaldatud Oxfami raporti järgi kuulub 62 inimesele sama palju varasid kui vaesemale poolele planeedi elanikkonnast. Alates 2010. aastast on 62 rikkaima varandus kasvanud poole triljoni dollari võrra, vaeseima 3,6 miljardi oma on samal ajal kahanenud kaks korda nii palju. Trump ja Brexit on veelgi käegakatsutavamad märgid sellest, et 20. sajandi lõpu uljas laienemistuhin on sedapuhku otsa saanud.