Eesti Aspergerite Ühing: paljud hooldekodudes elavad autistid võivad olla vale diagnoosiga

Tõepoolest on olukord autistide kohtlemises Eesti erihoolekandeasutustes oma ebainimlikkuses katastroofiline ja just täiskasvanud autistide toetamiseks oleks vaja senisest palju rohkem ressursse. Peamiseks autistide pideva inimõiguste rikkumise põhjuseks hoolekandeasutustes on tõenäoliselt just rahapuudus. Selles valguses tuleb kiita aktiviste – toetuskampaania algatajaid, kes on ise härjal sarvist haaranud. Kindlasti on Eestis palju humaansust hindavaid inimesi, keda ka omalt poolt soovime tänada heasüdamliku annetuse eest.

Kampaania «Aitäh elule!» üheks eesmärgiks on korraldajate sõnul «tõsta teadlikkust autismispektrihäire olemusest». Soovime sellega seoses edastada siinkohal meie, meile teadaolevalt Eestis seni ainsa autistide endi ühenduse seisukoha autismi olemuse kohta. Meie vaatenurk küll erineb natuke kampaania «Aitäh elule!» vedajate omast, kuid rõhutame, et me ei soovi oma kommentaariga nende sõnumile ega tegevusele mitte mingil moel vastanduda ega SA Autistika arengut takistada. Loodame, et meiepoolne vaatenurk täiendab tervikpilti autismi puhul ja annab lisamotivatsiooni autistide toetamiseks nii hooldusasutuste kaudu kui ka ühiskonnaelus laiemalt. Ühtlasi loodame, et meie vaatenurgaga tutvumine soodustab autistide endi kaasamist neid puudutavate otsuste tegemisse ja nendega seotud tegevuste läbiviimisesse.

Praegu puudub ühene arusaam autismi kohta

Meie andmetel ei ole autismi olemuse kohta praegu veel ühest, üldaktsepteeritud arusaama – eksisteerivad erinevad ja tihti üsna vastandlikud teooriad. Meditsiinisüsteem näeb küll autismi valdavalt häire või haigusena, kuid palju pooldajaid on nii autistide endi kui autismispetsialistide seas ka ülemaailmsel neurodiversiteedi (neuroloogilise inim-mitmekesisuse aktsepteerimise) kontseptsioonil. Selle kontseptsiooni pooldajate kohaselt ei kujuta autism endast patoloogilist kõrvalekallet normist, vaid pigem inimgenoomi loomulikust variatiivsusest tingitud teistega võrdväärset väljenduslaadi, oma unikaalsuse tõttu iseenesest väärtuslikku olemisviisi, mida tuleks väärtustada samamoodi, nagu teisi tunnustatud vähemusi. Keskmisest erinev aju ja närvisüsteem ei tähenda selle mõtteviisi kohaselt haigust või mahajäämust, vaid võib tähendada lihtsalt loomulikku varieeruvust või ka hoopis eelist või arengut – teistmoodi ajuga inimene võib suuta mõelda ja teha asju, mida keskmine inimene ei suuda. Heaks näiteks on inimesed, keda peame andekaks.

Siinkohal tuleb märkida, et loomulikult kaasnevad autismiga enamasti väga suured toimetulekuraskused. Me ei ürita näidata autistide ja nende perekonnaliikmete sageli tohutuid kannatusi tegelikust väiksemana. Kuid autistide sotsiaalseid raskusi põhjustab ja süvendab meie ja teiste autistide ühenduste hinnangu kohaselt suurel määral see, et tänapäeva ühiskond ei oska keskkonna loomisel ja suhtluses arvestada autistide ja teiste neurovähemuste vajadustega. Teisisõnu, tegu on peamiselt ühiskonna puudujäägiga autistide suhtes, mitte autistide puudujäägiga ühiskonna suhtes.

Kampaania «Aitäh elule!» keskseks loosungiks on, et «75 protsendil autistidest kaasneb diagnoosiga vaimupuue». Sellest loosungist võib meie meelest jääda ekslik mulje, nagu oleks autism ja vaimupuue kattuvad nähtused. Sooviksime omalt poolt esile tuua, et autismi ja intellektipuude seost ei toeta mitme 20. sajandi tähtsama autismiuurija seisukohad.