POSTIMEHE VIDEOLUGU Surnult sündinud laste vanemate 22 magamata aastat

Pille ja Kaire lapsed sündisid 22 aastat tagasi sünnitraumaga. Sünnitusmajja minnes oli nende hinges samasugune rõõm ja ootusärevus nagu igal lapsevanemal, kõik oli kulgenud plaanipäraselt. Eesootav ei tulnud neil aga mõttessegi.

«Laps on surnult sündinud ja pärast seda elustatud,» kirjeldab Kaire Kindel tütre sündi, «kuu aega oli ta reanimatsioonis ning koju jõudes hakkas pihta reaalne elu.»

Pille Maasiku lugu on sarnane: «Laps sündis väga madalate Apgarite ehk sünnihindega. Kui ta kaalu peale pandi, vajas ta juba elustamist. Siis saadi aru, et abi on vaja kiiresti.»

Kaire, Pille ja Margit Saluste rajasid Haraka Kodu ja selle kõrvale kooli täiesti nullist ja väljapääsmatust vajadusest. See kõik toimus pikki aastaid bürokraatia, väsimuse ja võhikute salvamise kiuste.

Vaata videost, kuidas suurte südamete ja kätetöö tulemusel valminud kodus tänasel päeval elatakse!