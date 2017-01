Aivar Sõerd: jah, härra peaminister, kedagi ei jäeta kõrvale... maksutõusudest

Eesti ettevõtjatel on ette näidata arvukalt edulugusid. Hea näide on palk- ja elementmajade müük Skandinaavia turgudel, suure lisandväärtusega piimatoodete läbimurre Aasia turgudele, IT-firmade edulood.

Suure lisandväärtuse ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega toodangut pakuvad välisturgudele masinate ja seadmete tootjad, puidu väärindamisega tegelevad ettevõtted, toiduainetootjad ja veel paljud edukad eksportivad ettevõtted. Meil on eeliseid, mis tulenevad oskusteabest, ettevõtlikkusest, kogemustest ja soodsast ettevõtluskeskkonnast.

Riigi poliitikad peavad olema suunatud sellele, et meie majanduse tugevused ja eelised saaks paremini ära kasutatud. Kuna viimastel aastatel pole tootlikkuse kasv olnud piisav, peaks majanduspoliitika olema suunatud sellele, et toetada ja soodustada suurema lisandväärtusega kaupade ja teenuste pakkumist ning aidata kaasa sellele, et luua majanduskeskkond, mis aitaks parandada meie ettevõtete konkurentsitingimusi.

Kahjuks sellised poliitikaid uue võimuliidu tegevuskavas napib. Majanduse edendamisele täpselt vastupidiselt toimivad maksutõusud ja uued maksud on see, mis esimesena valitsusliidu programmist välja paistab. Valitsuse vahetus riigieelarve menetlemise ajal tõi kaasa varem lubatud maksukoormuse vähendamise asemel maksukoormuse kasvu juba alanud aastal. Selgus, et tänavu suureneb maksukoormus 35 protsendini SKTst, mis on senini Eesti kõrgeim maksukoormuse tase. Aga see on alles sissejuhatus.

Uued maksud ja edasine maksukoormuse kasv seisavad alles ees. Järgmisel aastal on tulemas mitu uut maksu: pangamaks, magusamaks, automaks. Majapidamistel ja tootmisettevõtetel tuleb leppida gaasi hinna tõusuga. Rahandusministeeriumi tagasihoidlikul hinnangul kasvab järgmisel aastal maksukoormus 35,8 protsendini SKTst.

Kuna uus võimuliit on käibele toonud uue terminoloogia, on inimestel üsna raske toimuvas orienteeruda. Automaks polevat mitte automaks, vaid keskkonnahoiuga seotud sõiduautode registreerimise tasu, firmaautodelt 20 miljoni lisaeuro kogumine riigikassasse on tegelikult firmaautode erisoodustussüsteemi lihtsustamine. Seadusemuudatus, mis lubaks riigieelarve defitsiiti viia, on üleminek nelja-aastasele eelarvele.

Astmelise maksuvaba miinimumi kehtestamine, mis oma sisult on omapärane kvaasiastmeline tulumaks, on juba tekitanud ja tekitab veel edaspidigi parasjagu segadust.

Oleme kuulnud, et poolenisti või õigemini suuremas osas kaovad ära abikaasade ühisdeklaratsioonid. Seda, kuidas täpsemalt hakkab 500st maksuvaba miinimumi astmest koosneva süsteemi puhul toimuma igakuine maksuarvestus ja aastatulu deklareerimine, ei tea seaduse algatajad isegi. See on kindlalt teada, et maksuamet ja raamatupidajad saavad kõvasti tööd juurde.

Praeguseks on selgunud, et ainuüksi maksuameti IT-programmidesse muudatuste tegemine ja maksuameti infosüsteemi täiendamine läheb aastatel 2017–2018 maksma 7–8,5 miljonit eurot.

Kuna maksumuudatustest tulenevad lisatööd on erakorralised ja kiireloomulised, lükkub mitme aasta võrra edasi varem kavandatud e-maksuameti moderniseerimine.

Astmelise maksuvaba miinimumi sisu selgitamine avalikkusele on jäänud ühekülgseks. Palgaskaala madalamas otsas on maksukoormuse langetamine vajalik. Aga selleks, et meie edukad ettevõtted saaksid Skandinaavia turule elementmaju toota või Jaapani turule piimatooteid tarnida, on vaja tootearendajaid, tehnolooge, insenere, keerukate tootmisliinide käitajaid ja müügijuhte.

Need on töökohad, kus palgad on enamasti üle riigi keskmise, ja need töökohad annavad ka suurema panuse kõrgema tootlikkuse saavutamisel. Valitsusliidu maksumuudatused tõstavad selliste töökohtade maksukoormust tuntavalt. Lisaks maksuvaba miinimumi äravõtmisele ja tühistatud sotsiaalmaksulangetusele jääb ära ka varem kavandatud üldine maksuvaba miinimumi järkjärguline tõus.