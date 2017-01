Piret Essenson: ka Eesti brändi tööriistakast on tühi

Üks suur Eestist pärit olev ravimeid tootev ettevõte ehitab praegu oma tehast Leetu, sest siinsed reeglid ei ole piisavalt paindlikud ja asjaajamine on piinavalt aeglane. Ehitajad kurdavad detailplaneeringute ülevaatustähtaja pikkuse üle (kusjuures see on pikem, kui seadus ette näeb), sest õhukeseks hõõrutud riigis ei saa omavalitsused töökoormusega hakkama ja pidevad jäigad, ettevõtjate arvamust eiravad maksupoliitikauuendused teevad keskkonna ebastabiilseks.

Sotsiaalses sfääris kirjeldab Liisa Pakosta artikkel «Sünnitanud mehe pöördumine lapse asjus» Eesti paindumatust väga ilmekalt. Kiire on Eesti vaid siis, kui on soov registreerida ettevõtet, sealt edasi aga pigem mitte. Lisada siia, et maksude deklareerimine võtab aega kolm minutit, on eriti segadusttekitav, sest mõeldud on eraisiku maksudeklaratsiooni, mitte ettevõtte raamatupidamist, deklaratsioone, üle 1000-euroste arvete raporteerimist ja lõputuid statistikaameti küsimustikke.

«Aktiivsed/tegusad» oleme, sest töötame kõvasti (hard-working), oleme praktilised (practical), tulemustele orienteeritud (result-driven) ja iseseisvad (independent). Jah, töötame enda hinnangul (2014. aasta andmetel) aastas umbes 1859 tundi, mis on kõvasti rohkem, kui näiteks sakslased enda kohta arvavad (1371 tundi aastas), kuid jääme siiski alla kreeklastele, kes on veendunud, et töötavad aastas keskmiselt 2042 tundi. Produktiivsuse poolest jääme aga alla nii Saksamaale kui ka Kreekale. Meie iseseisvusele räägib vastu esimene tutvustuslõik lehel, kus on ilusti esile toodud NATO vägede kohaolu Eestis.

Jätsin visuaali, Peter Kentie verbaalse ühtsuse ja tühja varakasti kõrvale ning viskasin rohkemat sisu otsides pilgu sõnumikasti, kus vaatas mulle vastu veel kolm fraasi. Meil on puhas loodus (clean environment) ja digitaalne ühiskond (we are a digital society). Avatult tundusid sõnumid täiesti loogilised.

Huvitavaks läks väite juures, et oleme iseseisva mõtlemisega (independent minds) ja seetõttu suudame lahendada kõik probleemid, tänu kergele kommunikatsioonile riigiga (The easiest communication with the state) ja seeläbi, et kõik tunnevad kõiki (Degrees of separation are few) ning kuna kõik meist saavad elus oma potentsiaali täielikult realiseerida (Everyone can live up to their potential).

Kui see eelnev lause teil juhtme kokku ajas, siis palun vabandust, aga vastutuse veeretan selle kaela, kes sellise sõnumi sinna punktidena kirjutas. Üldiselt ei näita kõigiga suguluses või tutvusringkonnas olemine inimeste iseseisva mõtlemise võimekust, küll aga võib see inimesi mõjutada moraalsete otsuste langetamisel. Kuidas Eestis onupojapoliitikaga on? Selle kohta, et kõik saavad meie väikeses Eestis oma potentsiaali täielikult rakendada, kõneleb kõige värvikamalt aastatepikkune negatiivne rändesaldo.

Brändi lugu on oma olemuselt isetekkeline, kujunedes ühe «toote» ümber vastavalt kasutajakogemusele või kommunikatsioonile. Riigibränd on püsiv vundament, millele saab rajada tulevase (äri)suhtluse. See võib aja jooksul ehk disaini poolest veidi muutuda, kuid tuum jääb samaks, eeldusel, et pole toimunud riigipööret või olemuslikku muutust.