Näitlejanna tülikõne

Neile, kellele Trump ei meeldi, meeldis see kõne. Puudega inimese mõnitamine (see oli mõnitamine, väitku Trump mida tahes, klipp on internetis olemas), olgu ta või ajakirjanik, paneb küsima, kui hullusti korrast ära peab olema mõnitaja enda sisemus. Trumpi reaktsioon Streepi kõnele vaid kinnitas kõhklusi mehe sobivusest presidendiks – nii tundlik ei saa üks riigipea oma isiku suhtes lihtsalt olla.

Neid, kellele Trump meeldib, ei kõiguta see kõne aga kuigivõrd – ta on lihtsalt otsekohene mees. Streepi kaitsma tormanud staarid tekitasid hoopis vastikust: miljoneid dollareid honorare saavad kehkadiveid on järsku moraalsed kompassid. Tehku parem mõnda päris-tööd!